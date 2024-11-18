Руководитель сборной Эстонии по лыжным гонкам Айвар Рехемаа остался доволен соревнованиями по первому снегу, прошедшими в финском Олосе, но не захотел слишком хвалить своих подопечных.
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Руководитель лыжной сборной Эстонии не спешит хвалить подопечных: иначе кто-то решит, что и так хорошо
Соревнования в Олосе начались в пятницу классическим спринтом, где лучшим среди эстонских спортсменов стал Марко Килп, ставший в квалификации 13-м, но не вышедший в олуфинал. Лучшим из остальных эстонцев стал Мартин Химма, занявший 33 место.