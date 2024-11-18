Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об ограблении человека, а также об угрозе убийством. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре в подвале и о загоревшимся автомобиле Mercedes-Benz.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Ограбление человека, угроза убийством, пожар в подвале
Насилие
13 ноября 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал убийством своей бывшей жене в подъезде дома на улице Пуйестеэ в Тарту. Полиция задержала мужчину по подозрению в совершении преступления.
15 ноября 39-летний мужчина избил 39-летнюю женщину в Хааберсти. Полицейские доставили нападавшего в вытрезвитель.
15 ноября в Нымме неизвестные избили 22-летнего мужчину, а в волости Муствеэ на улице 47-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения угрожала убийством своему бывшему сожителю. Полиция задержала женщину по подозрению в совершении преступления.
В этот же день на парковке на Таллиннском шоссе в Хаапсалу был избит 39-летний мужчина. Личность подозреваемого известна полиции.
16 ноября 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался в квартиру на улице Яама в Синди. Он был задержан и доставлен в арестный дом.
Также 16 ноября в Ласнамяэ неизвестный избил 69-летнего мужчину, а возле развлекательного заведения на проспекте Выйду в Нарве был избит 37-летний мужчина.
16 ноября в деревне Пюхайыэ во время конфликта были избиты двое 24-летних людей. Полицейские задержали нападавших.
16 ноября в Тапа неизвестные молодые люди избили 47-летнего мужчину. У пострадавшего также был украден телефон Samsung.
17 ноября что в Ласнамяэ неизвестные избили 36-летнего мужчину, а в Хааберсти 54-летний мужчина избил свою 55-летнюю сожительницу. Полиция задержала нападавшего.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Ограбление
Ранним утром 16 ноября полиция получила вызов на парковку у магазина на улице Сыбра в Тарту, где человек в маске толкнул потерпевшего на землю, применил газовый балончик и забрал у него кошелек. Пострадавшему оказали первую помощь, полиция ведет уголовное расследование.
Кражи
15 ноября поступило сообщение о краже наличных из кармана куртки в Кесклинне. Ущерб уточняется.
16 ноября в Хааберсти с двух припаркованных автомобилей были украдены катализаторы. Ущерб уточняется.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили пятерых граждан Сербии, двоих граждан Кореи, двоих граждан Украины, одного гражданина России и одного гражданина Казахстана.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию пятерых гражданин Молдовы и одного гражданина Сербии.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
16 ноября пограничники обнаружили пересечение временной контрольной линии на реке Нарова маломерным судном, на борту которого находились два человека. Капитану судна выписали штраф в размере 400 евро.
Пожары
16 ноября в 13:22 в Центр тревоги поступило сообщение о загоревшимся автомобиле Mercedes-Benz на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Ребала волости Йыэляхтме. Водитель покинул машину. Пожар был потушен спасателями Мууга к 13:58.
16 ноября в 18:57 в Центр тревоги поступил звонок, что в подъезде многоквартирного дома на улице Пийри в Раквере стоит густой дым. По словам звонившего, количество дыма увеличивалось, и сработал дымовой датчик. Прибывшие на место спасатели выяснили, что дым идет из подвала, и запретили жильцам покидать квартиры. В одном из боксов подвала горели строительные материалы. Пожар был потушен, после чего подвал и подъезд проветрили. Причина возгорания пока неизвестна. Спасательная операция завершилась в 20:58.
17 ноября около 15:30 водитель сообщил в Центр тревоги, что в деревне Нымавере волости Пыльтсамаа во время движения из-под капота его автомобиля идет дым. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
18 ноября около 5:36 в деревне Вана-Выйду волости Вильянди в деревообрабатывающем предприятии во время работы загорелся погрузчик. Водитель сдерживал пламя с помощью трех порошковых огнетушителей. Спасатели потушили пожар с использованием пяти тонн воды и проверили термокамерой расположенную поблизости кучу древесной щепы на предмет возгорания.
18 ноября в 06:18 в Центр тревоги поступило сообщение о загоревшимся микроавтобусе на улице Гонсиори в Кесклинне. Спасатели локализовали пожар с помощью воды в 06:34 и полностью ликвидировали его к 06:51.
ДТП
15 ноября в 17:53 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Таллинн-Палдиски в Палдиски волости Ляэне-Харью. Автомобиль врезался в стоявший у обочины транспорт. На место прибыли спасатели Палдиски, Кейла и Лиллекюла. Чтобы исключить риск возгорания, с поврежденных машин сняли аккумуляторы. Все находившиеся в автомобилях люди были эвакуированы, и с ними работала скорая помощь. Один из автомобилей потерял топливный бак, который спасатели помогли погрузить на эвакуатор.
17 ноября в 12:50 в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля и мопеда на шоссе Таллинн-Тарту в деревне Лехмья волости Раэ. В мопед въехали сзади. Медики осмотрели пострадавших. Спасатели устранили риск возгорания, убрали с проезжей части обломки машин и регулировали движение на месте происшествия.
17 ноября около 21:03 поступило сообщение о ДТП в деревне Интсу волости Вильянди, где легковой автомобиль столкнулся со стадом кабанов. В результате аварии погибли два кабана, люди не пострадали. Спасатели проверили место аварии на наличие утечек и угрозу возгорания.
17 ноября в 23:20 в Центр тревоги сообщили о перевернувшемся автомобиле на Вана-Раннамыйза-теэ в Хааберсти. Машина осталась лежать на крыше. Водитель самостоятельно выбрался из автомобиля, и медики осмотрели его на месте. Спасатели совместно с полицией вернули автомобиль в нормальное положение.
Прочее
16 ноября в 9:21 поступило сообщение, что в деревне Илумяэ волости Хальяла на мужчину упало дерево. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
16 ноября в 23:23 в Центр тревоги поступило сообщение о срабатывании датчика угарного газа в квартире на улице Эндла в Кесклинне. Прибывшие спасатели Лиллекюла зафиксировали повышенный уровень угарного газа. По словам жильца, газовые приборы не использовались последние шесть часов. Предположительно, угарный газ распространился через вентиляционную систему из другой квартиры. Были проверены и другие квартиры дома, но источник утечки не найден. Помещения проветрили. Госпитализация никому не потребовалась.