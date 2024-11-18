СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Ограбление человека, угроза убийством, пожар в подвале

Кражи

15 ноября поступило сообщение о краже наличных из кармана куртки в Кесклинне. Ущерб уточняется.

16 ноября в Хааберсти с двух припаркованных автомобилей были украдены катализаторы. Ущерб уточняется.

Безопасность на границе

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили пятерых граждан Сербии, двоих граждан Кореи, двоих граждан Украины, одного гражданина России и одного гражданина Казахстана.

Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию пятерых гражданин Молдовы и одного гражданина Сербии.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.

16 ноября пограничники обнаружили пересечение временной контрольной линии на реке Нарова маломерным судном, на борту которого находились два человека. Капитану судна выписали штраф в размере 400 евро.

Пожары

16 ноября в 13:22 в Центр тревоги поступило сообщение о загоревшимся автомобиле Mercedes-Benz на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Ребала волости Йыэляхтме. Водитель покинул машину. Пожар был потушен спасателями Мууга к 13:58.