Швеция сегодня начала рассылку гражданам 5 млн брошюр, призывающих их готовиться к войне, а Финляндия запустила новый веб-сайт на тему готовности к кризисам.
Власти Швеции и Финляндии призывают людей готовиться к войне
Швеция и Финляндия отказались от своей многолетней политики военного неприсоединения и вступили в НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину.
С момента начала войны Стокгольм неоднократно призывал шведов подготовиться как в материальном, так и в моральном плане к возможности войны.
Брошюра шведского Департамента гражданской обороны «Когда возникает кризис или война» содержит информацию о том, как подготовиться к войне, стихийным бедствиям или кибератакам.
Это обновленная версия материала, которым Швеция делилась с населением пять раз после окончания Второй мировой войны. Последний раз информационные материалы распростанялись среди жителей в 2018 году.
«Ситуация с безопасностью серьезная, и нам необходимо усилить нашу готовность реагировать на различные кризисы, а также на войну», - сказал Микаэль Фриселл, директор Департамента гражданской обороны.
По данным ведомства, в новой версии брошюры больше внимания уделяется подготовке к войне.
Брошюра будет разослана 5,2 миллионам домохозяйств в течение двух недель, а ее электронная версия доступна на арабском языке, фарси, украинском, польском, сомалийском и финском языках, а также, естественно, на шведском и английском.
Тем временем сегодня правительство Финляндии запустило новую веб-страницу, на которой собирается информация о подготовке к возможным кризисам.