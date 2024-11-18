Власти Швеции и Финляндии призывают людей готовиться к войне

Швеция и Финляндия отказались от своей многолетней политики военного неприсоединения и вступили в НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину.

С момента начала войны Стокгольм неоднократно призывал шведов подготовиться как в материальном, так и в моральном плане к возможности войны.

Брошюра шведского Департамента гражданской обороны «Когда возникает кризис или война» содержит информацию о том, как подготовиться к войне, стихийным бедствиям или кибератакам.

Это обновленная версия материала, которым Швеция делилась с населением пять раз после окончания Второй мировой войны. Последний раз информационные материалы распростанялись среди жителей в 2018 году.

«Ситуация с безопасностью серьезная, и нам необходимо усилить нашу готовность реагировать на различные кризисы, а также на войну», - сказал Микаэль Фриселл, директор Департамента гражданской обороны.

По данным ведомства, в новой версии брошюры больше внимания уделяется подготовке к войне.

Брошюра будет разослана 5,2 миллионам домохозяйств в течение двух недель, а ее электронная версия доступна на арабском языке, фарси, украинском, польском, сомалийском и финском языках, а также, естественно, на шведском и английском.

Тем временем сегодня правительство Финляндии запустило новую веб-страницу, на которой собирается информация о подготовке к возможным кризисам.