В ожидании Трампа. В Бразилии открывается саммит «двадцатки», где обсудят Украину и борьбу с бедностью

По сведениям еще одного источника агентства Reuters, дипломаты, которые готовят итоговую декларацию саммита в Бразилии, пока не смогли согласовать, что именно говорить в ней о войне в Украине. Как пишет Reuters, даже общие фразы о призывах к миру вызывают критику различных сторон.

На предыдущем саммите «двадцатки», который состоялся осенью 2023 года в Индии, лидеры не осудили вторжение России в Украину из-за позиции Москвы и Пекина. Вместо этого они призвали обе стороны конфликта соблюдать принципы ООН. Украина результаты встречи назвала разочаровывающими, но России они понравились.

«Двадцатка» снова без Путина

Так же, как в прошлом году, президент Владимир Путин в саммите не участвует. Российскую делегацию снова возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Флаги саммита и Бразилии. Фото: Getty Images

Путин заявил, что не поедет на саммит, чтобы не «срывать» его работу, поскольку в отношении его действует ордер на арест Международного уголовного суда по обвинению в незаконной депортации детей с оккупированных российской армией территорий Украины.

«Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что даже если исключить этот МУС, разговор будет только об этом, - сказал Путин в октябре. - Мы фактически сорвем работу "двадцатки". Зачем? Мы же взрослые люди».