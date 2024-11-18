В Рио-де-Жанейро в понедельник начинается саммит «Большой двадцатки», участники которого соберутся в последний раз перед возвращением в Белый дом Дональда Трампа. Ожидается, что лидеры 20 крупнейших стран мира обсудят войну России против Украины и борьбу с бедностью - вопросы, отношение к которым может радикально поменять новый американский президент.
В ожидании Трампа. В Бразилии открывается саммит «двадцатки», где обсудят Украину и борьбу с бедностью
В числе прочих на саммит уже прибыл Джо Байден. Встреча в Бразилии завершает его прощальное дипломатическое турне, в ходе которого он побывал в Лиме на встрече с торговыми партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а затем посетил Амазонку, что стало первым подобным визитом действующего президента США.
Однако, как ожидается, главным действующими лицом встречи станет глава КНР Си Цзиньпин. Он уже заявил, что Китай «готов сотрудничать со всеми сторонами во имя создания равноправного и упорядоченного многополярного мира и всеобщей выгодной и инклюзивной экономической глобализации».
В субботу Си Цзиньпин встретился с Байденом и обсудил вопросы киберпреступности, торговли, Тайваня, Южно-Китайского моря и отношений с Россией. Си также пообещал сотрудничать с новой администрацией Дональда Трампа.
Как передает агентство Reuters, журналисты которого поговорили с неназванным представителем делегации Германии, западные страны озабочены растущим влиянием Китая на мировой арене.
В ходе российско-украинской войны Китай оставался союзником России, однако ему станет сложнее оставаться на такой позиции после «глобализации» этого конфликта, в частности, привлечения к нему военнослужащих из КНДР на стороне армии РФ, считает собеседник Reuters.
Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп крайне резко отзывался о роли Китая в международной политике и экономике. Он обещает ввести высокие тарифы на импорт иностранных товаров, что также способно радикально изменить общую картину отношений Пекина с западными странами.
По сведениям еще одного источника агентства Reuters, дипломаты, которые готовят итоговую декларацию саммита в Бразилии, пока не смогли согласовать, что именно говорить в ней о войне в Украине. Как пишет Reuters, даже общие фразы о призывах к миру вызывают критику различных сторон.
На предыдущем саммите «двадцатки», который состоялся осенью 2023 года в Индии, лидеры не осудили вторжение России в Украину из-за позиции Москвы и Пекина. Вместо этого они призвали обе стороны конфликта соблюдать принципы ООН. Украина результаты встречи назвала разочаровывающими, но России они понравились.
«Двадцатка» снова без Путина
Так же, как в прошлом году, президент Владимир Путин в саммите не участвует. Российскую делегацию снова возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Путин заявил, что не поедет на саммит, чтобы не «срывать» его работу, поскольку в отношении его действует ордер на арест Международного уголовного суда по обвинению в незаконной депортации детей с оккупированных российской армией территорий Украины.
«Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что даже если исключить этот МУС, разговор будет только об этом, - сказал Путин в октябре. - Мы фактически сорвем работу "двадцатки". Зачем? Мы же взрослые люди».
Проводящая саммит Бразилия совместно с Китаем предложила собственный мирный план урегулирования войны в Украине: эти страны считают, что единственный способ окончить конфликт - провести мирные переговоры с равноправным участием всех сторон.
Однако в середине сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план Бразилии и Китая больше отвечает интересам России и остается неприемлемым для Киева. Он описал эту инициативу как «деструктивную».
По данным агентства Bloomberg, Зеленский настоятельно просил президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву пригласить его на саммит «двадцатки», однако тот такие просьбы проигнорировал.
В воскресенье Лула заявил бразильскому каналу GloboNews, что войны в Украине и на Ближнем Востоке не будут включены в повестку дня саммита, чтобы участники встречи смогли сосредоточиться на проблемах бедности и климата.
Однако мировые СМИ пишут, что война в Украине все равно станет одной из главных тем переговоров, особенно после решения президента Байдена разрешить Украине удары по российской территории предоставленным США оружием и после новых массированных ударов армии РФ по украинской территории.
Источники российского государственного агентства ТАСС в турецких дипломатических кругах сообщили, что урегулирование украинского и палестино-израильского конфликтов станут основными темами выступлений президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана.
Что предложит Эрдоган?
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Эрдоган собирается представить на саммите свои предложения по заморозке войны в Украине по нынешней линии фронта.
По данным Bloomberg, план турецкого президента включает создание демилитаризованной зоны на востоке Донбасса и размещение там международных сил. При этом Украину продолжат снабжать военной помощью, а в качестве уступки Путину Киев должен будет согласиться отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО как минимум на десять лет.
«Турецкие чиновники признают, что Украине будет трудно принять такое предложение, но считают, что это наиболее реалистичный подход. Они постараются отложить обсуждение судьбы оккупированных территорий, чтобы прежде всего сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращения огня», - пишет Bloomberg.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее обещал закончить войну в Украине еще до своего вступления в должность, однако не уточнял, как именно он намерен это сделать.
Ранее телеканал CNN сообщал, что мирное соглашение между Украиной и РФ при посредничестве Трампа может предусматривать отказ Киева от Крыма в обмен на возвращение части других оккупированных территорий.
Украина при этом последовательно выступает против замораживания конфликта, утверждая, что подобный сценарий прежде всего выгоден России, которая может использовать передышку для подготовки нового нападения. Киев также отказывается говорить о каких-либо территориальных уступках и обещает вернуть свои международно признанные границы.
В Кремле уже отреагировали на предложения Эрдогана: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что «заморозка» конфликта по линии фронта для России неприемлема, и Москва исходит из сформулированных в июне Владимиром Путиным условий для переговоров с Киевом, в числе которых вывод украинских войск их Донбасса и отказ Киева от вступления в НАТО.
Борьба с голодом и изменением климата
Принимающий саммит президент Бразилии хотел бы сосредоточить основное внимание участников на создании так называемого «Глобального альянса против голода и нищеты».
«Я хочу сказать 733 миллионам голодающих людей в мире, детям, которые ложатся спать и просыпаются, не будучи уверенными, что у них будет еда, чтобы положить ее в рот: сегодня ее нет, но завтра она будет», - сказал Лула в выходные.
Бразилия также настаивает на повышении налогов для миллиардеров.
Другим сажным вопросом, который будут обсуждать лидеры «двадцатки», станет климат.
Встреча G20 проходит одновременно с конференцией ООН по климату COP29 в Азербайджане, которая зашла в тупик в вопросе увеличения финансирования для стран с переходной экономикой.
По данным бразильских дипломатических источников, Китай и другие развивающиеся страны не готовы уступать давлению богатых западных государств и выделять больше средтств на борьбу с изменениями климата.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал членов G20, на долю которых приходится 80% глобальных выбросов, проявить «лидерство и пойти на компромисс», чтобы способствовать заключению сделки.
Трамп известен как противник «климатической» повестки дня и он обещает с новой силой возобновить добычу в США нефти и газа.