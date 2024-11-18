Россия ищет способы сохранить присутствие своего газа на европейском рынке

Хотя Европейский союз пытается снизить свою зависимость от российских энергоносителей, природный газ из страны-агрессора все-таки может поступить в Европу в прежних объемах и в следующем году. С этой целью с Азербайджаном могут быть заключены противоречивые обменные сделки, пишет The Telegraph. Несмотря на войну, Москва по-прежнему платит Киеву 760 млн евро в год за транспортировку газа в Европу через Украину. Однако этот контракт должен быть завершен в конце этого года.