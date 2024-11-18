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Россия ищет способы сохранить присутствие своего газа на европейском рынке

Перевод: Павел Соболев
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Лого «Газпрома».
Лого «Газпрома». Фото: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Поскольку в декабре истекает срок действия транзитного соглашения о транспортировке российского газа по украинским трубопроводам, Россия ищет новые способы доставки своего газа в Европу.

Хотя Европейский союз пытается снизить свою зависимость от российских энергоносителей, природный газ из страны-агрессора все-таки может поступить в Европу в прежних объемах и в следующем году. С этой целью с Азербайджаном могут быть заключены противоречивые обменные сделки, пишет The Telegraph. Несмотря на войну, Москва по-прежнему платит Киеву 760 млн евро в год за транспортировку газа в Европу через Украину. Однако этот контракт должен быть завершен в конце этого года.

В то же время в Азербайджане, где сейчас проходит климатический саммит Cop29, идут параллельные переговоры относительно того, что национальная энергетическая компания Socar может стать посредником в поставках российского газа, когда истечет срок транзитного соглашения с Украиной. Азербайджан обладает значительными собственными запасами газа, но, в отличие от России, ему не хватает инфраструктуры для отправки значительных объемов газа напрямую в Европу.

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