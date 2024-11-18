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«Наслаждайтесь каждым моментом»: жительница Эстонии узнала о страшном диагнозе только после смены семейного врача

Перевод: София Солдатенко
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Сирье Вайнамяэ, у которой диагностирован рак. На фото ее мастерская, где она в меру своих возможностей оказывает косметические услуги.
Сирье Вайнамяэ, у которой диагностирован рак. На фото ее мастерская, где она в меру своих возможностей оказывает косметические услуги. Фото: Arvo Meeks

Мать двух маленьких детей Сирье Вайнамяэ, которой был поставлен изменивший ее жизнь суровый диагноз, больше всего мечтает о выздоровлении. Или, по крайней мере, иметь возможность прожить еще много-много лет. Больше всего она боится, что не выздоровеет, и в итоге врачи разведут руками: больше ничего не сделать.

«Я подумала, что болезнь пришла, чтобы чему-то научить. Научить смотреть на жизнь по-другому. Что ты больше ничего не можешь сделать сам, а позитив, сила и вера - это то, что ведет тебя вперед по жизни», - признается 30-летняя мать, когда журналист Lõuna-Eesti Postimees беседует с ней в ее доме в Тырва. Пятилетний Якоб сидит на коленях у матери, семилетний Георг - на коленях у отца семейства Венно. «У меня замечательные дети, замечательный муж и рядом со мной много других замечательных людей. Мое желание жить - безумно».

Прежде чем у Сирье Вайнамяэ диагностировали рак желудка, она несколько лет обращалась к своему семейному врачу с жалобами на проблемы со здоровьем. То были изжоги, то она чувствовала, что легкие будто бы болят или что-то в той области. Но ей часто на это отвечали, что легкие не болят, и отправляли ее домой.

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