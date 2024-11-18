Доходы от налогов в госбюджет растут, но поступления от акциза на алкоголь сократились

Руководитель отдела государственных финансов Министерства финансов Кадри Клаос отметила, что за девять месяцев было собрано 72% от запланированных налоговых поступлений в государственный бюджет. Это соответствует уровню аналогичного периода прошлого года и идет в соответствии с планом.

«Уплату налогов на рабочую силу поддерживает рост зарплат, а количество рабочих мест незначительно сократилось. За три квартала зарплаты выросли на 7,2%, а количество рабочих мест уменьшилось на 0,9%. В результате этого поступления от социального налога за девять месяцев увеличились на 6,2% по сравнению с прошлым годом. Рост фонда заработной платы за три квартала возглавляет сфера здравоохранения и социального обеспечения с показателем в 15,2%, а самый медленный рост наблюдается в строительстве - 1,8%», - объяснила Клаос.

По ее словам, на поступления подоходного налога с физических лиц, предусмотренные в государственном бюджете, влияет продолжающееся сокращение числа получателей необлагаемого налогом минимума из числа работающего населения - их количество уменьшилось примерно на 10%. Однако поступления подоходного налога с физических лиц в местные самоуправления за девять месяцев выросли на 10,6%. Более быстрый рост по сравнению с социальным налогом объясняется изменением порядка распределения налога на пенсии между государством и местными самоуправлениями с февраля.