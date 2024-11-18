По данным Министерства финансов, к концу третьего квартала 2024 года доходы от налогов увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доходы от налогов в госбюджет растут, но поступления от акциза на алкоголь сократились
Руководитель отдела государственных финансов Министерства финансов Кадри Клаос отметила, что за девять месяцев было собрано 72% от запланированных налоговых поступлений в государственный бюджет. Это соответствует уровню аналогичного периода прошлого года и идет в соответствии с планом.
«Уплату налогов на рабочую силу поддерживает рост зарплат, а количество рабочих мест незначительно сократилось. За три квартала зарплаты выросли на 7,2%, а количество рабочих мест уменьшилось на 0,9%. В результате этого поступления от социального налога за девять месяцев увеличились на 6,2% по сравнению с прошлым годом. Рост фонда заработной платы за три квартала возглавляет сфера здравоохранения и социального обеспечения с показателем в 15,2%, а самый медленный рост наблюдается в строительстве - 1,8%», - объяснила Клаос.
По ее словам, на поступления подоходного налога с физических лиц, предусмотренные в государственном бюджете, влияет продолжающееся сокращение числа получателей необлагаемого налогом минимума из числа работающего населения - их количество уменьшилось примерно на 10%. Однако поступления подоходного налога с физических лиц в местные самоуправления за девять месяцев выросли на 10,6%. Более быстрый рост по сравнению с социальным налогом объясняется изменением порядка распределения налога на пенсии между государством и местными самоуправлениями с февраля.
Поступления подоходного налога юридических лиц за девять месяцев увеличились благодаря налогу на распределенную прибыль кредитных учреждений, который составил более 116 миллионов евро. Авансовые платежи по подоходному налогу от кредитных учреждений выросли на 18 миллионов евро. Подоходный налог на прибыль в частном секторе увеличился за три квартала на 54 миллиона евро, и, учитывая повышение ставки налога в следующем году, Клаос предполагает, что рост продолжится до конца года. Поступления подоходного налога с распределенной прибыли государственных предприятий за девять месяцев остались на уровне прошлого года. Также ожидаются поступления подоходного налога от Eesti Energia в размере около 15 миллионов евро.
«Поступления от акцизов стабилизировались в третьем квартале, и по итогам девяти месяцев доходы превышают показатели аналогичного периода прошлого года. По алкоголю и табачным изделиям наблюдается медленное, но устойчивое сокращение потребления, которое компенсируется умеренным увеличением акцизной ставки в этом году. На снижение потребления влияют снижение реальной покупательной способности и низкая уверенность потребителей», - подчеркнула руководитель отдела государственных финансов.
Уплата акциза на алкоголь в годовом сравнении ниже уровня прошлого года на 11,4% за девять месяцев, однако, как пояснила Кадри Клаос, это связано в основном с запасанием товаров в конце прошлого года перед повышением акцизной ставки. В сентябре акциза на алкоголь было уплачено на 4% больше, чем годом ранее. На уплату акциза на табачные изделия запасы товаров не оказали значительного влияния, и за девять месяцев она выросла на 1%.
«В последние месяцы цены на моторное топливо снизились, однако это не привело к значительному росту потребления. Декларирование и продажа топлива остаются в целом стабильными. Декларирование дизельного топлива за девять месяцев выросло примерно на 4%, в то время как декларирование бензина увеличилось лишь на 1,5%. Примечательно, что, несмотря на повышение акциза на дизель, розничная цена дизельного топлива в Эстонии в течение года стабильно оставалась ниже, чем в Латвии», - отметила Клаос.
Рост поступлений от уплаты налога с оборота (НСО) поддерживается повышением стандартной ставки, которое произошло в начале года, однако, как отметила Клаос, потребительская уверенность остается слабой.
«Рост поступлений НСО в этом году, составивший 10,3% за девять месяцев, главным образом объясняется повышением стандартной ставки. Положительное влияние на налоговые поступления также оказал рост зарплат, который в этом году почти в два раза опережает инфляцию, что способствует восстановлению покупательной способности потребителей. Тем не менее, к концу третьего квартала индекс потребительской уверенности оставался на низком уровне, что сдерживает потребительскую активность и спрос в торговле», - подчеркнула она.
Положительным признаком, по словам Клаос, является то, что общий оборот компаний в третьем квартале по сравнению с прошлым годом начал расти, хотя на ежемесячной основе изменения оборотов пока не демонстрируют стабильного восходящего тренда.
«Хотя внутренний оборот розничной торговли в Эстонии немного снизился по сравнению с прошлым годом, электронная торговля в направлении Европейского союза, включая уплату НСО, выросла на треть, что составляет 31 миллион евро. Темпы роста электронной торговли были высокими и в прошлом году, но в этом году особенно заметно увеличение ее доли в поступлениях НСО. Это стало возможным благодаря общеевропейскому обязательству платежных операторов предоставлять информацию, что улучшило соблюдение налоговых требований», - объяснила руководитель отдела государственных финансов.