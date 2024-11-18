МНЕНИЕ Волчьи стаи рядом с жилыми домами опасны, дайте охотникам сделать свою работу

Я более дружелюбна к природе, чем средний житель, и я считаю, что медвежата очень милы, и волки тоже хорошие и даже интеллигентные животные, но, не обижайтесь на меня, по моему мнению, волчьи стаи, бродящие вокруг населенных пунктов и домов, должны быть взяты под контроль и уничтожены, ведь если они уже задирают собак на улице и вторгаются в сараи, то в опасности уже и люди.

Таллиннский административный суд временно приостановил сезон охоты на волков до 4 декабря. Охотники озадачены, поскольку исследования и данные мониторинга показывают, что волки сейчас чувствуют себя вольготно, в то время как численность их основной пищи - косуль и лосей - резко сократилась. Наверное, это одна из причин, почему в последнее время волки задрали много домашнего скота, загрызли много собак с приусадебных дворов, а также вторгались в хозпостройки.

Департамент окружающей среды обратился в Таллиннский административный суд с просьбой как можно скорее прекратить приостановку охоты на волков. Сельскохозяйственно-торговая палата направила обращение премьер-министру Кристену Михалу (Партия реформ), согласно которому нападения волков на скот и домашних животных участились до такой степени, что открытие счета человеческих жертв является лишь вопросом времени. Ожидается, что премьер-министр поддержит безопасность сельских жителей.

Не хочу вызывать панику, но помимо скота сельские жители беспокоятся о себе и особенно о детях, которые имеют маленький рост и совершенно беспомощны перед нападениями хищников по сравнению со взрослыми. Обычно дикие животные не охотятся на людей, но после нападения на домашних животных во дворах становится только вопросом времени, когда жертвой статнет человек. Как только хищник набросился на человека, ничто не сможет его остановить, ведь человек - легкая добыча.

Я ничего не имею против диких животных, пока они остаются в лесу и занимаются своими делами, но баланс нарушен, и охотникам нужно позволить делать свою работу. Медведи, волки и рыси на заднем дворе - явление ненормальное. Вы можете соглашаться со мной, а можете и не соглашаться, но поднимите руки, кто из вас готов рискнуть жизнью хотя бы одного ребенка.