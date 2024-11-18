У Алара Кариса появился новый советник по коммуникациям

Ханнес Хамбург получил диплом на факультете журналистики в Тартуском университете и степень магистра по теории культуры в Институте гуманитарных наук Таллиннского университета.

С 1995 года он консультировал более ста организаций частного и государственного сектора, организовывал курсы и конференции по обучению СМИ. Хамбург является основателем одного из крупнейших в Эстонии коммуникационных агентств Hamburg ja Partnerid, которое Союзом маркетологов как в прошлом, так и в этом году было признано агентством года.

«В слове президента есть сила. Моя задача - способствовать тому, чтобы оно стало еще более весомым как внутри страны, так и за ее пределами. У президента есть свои ценности, и он должен играть центральную роль в качестве балансира и примирителя общества, поддерживать и развивать самосознание мудрой нации в важные для Эстонии времена», - сказал Ханнес Хамбург.

В аппарате президента Алара Кариса работают восемь советников в различных областях. Ранее должность советника президента Алара Кариса по коммуникациям занимал Индрек Треуфельдт. С понедельника Ханнес Хамбург приступил к работе в качестве советника президента Алара Кариса на условиях неполного рабочего дня.