Райво Варе: Евросоюзу придется менять экономику и искать компромиссы, центральная власть усилится

В одной Германии на этой сфере завязано 12 млн работников из 84 млн жителей. Это уже не шутки! Сейчас экономика Германии частично в кризисе именно из-за этого. Так что компромиссы, казавшиеся раньше невозможными, будут найдены!

– Улучшится ли ситуация в сферах энергетики и миграции?

– Миграция – это еще один из приоритетов, растущих в значимости. Сегодня уже происходят изменения в миграционной политике. Где будет найден баланс, пока еще непонятно. Слишком разнятся подходы у разных стран и политических сил.

Думаю, что новый комиссар по Средиземноморью от Хорватии (Дубравка Шуйца – прим. ред.) понимает, что делать. Будет усиливаться Фронтекс, меры по контролю, проводиться политика возврата мигрантов, которой раньше не было.

С другой стороны, Европа нуждается в мигрантах: население сжимается, стареет, рождаемость падает. Мы находимся в ловушке. Легкого решения вопроса с миграцией не будет. Тем более, что доля политиков более правого толка в Европарламенте возросла.

С энергетикой – всё очень сложно. Полного отказа от зеленого тренда не произойдет, но ситуация в мире меняется. Тот же Трамп, видимо, первым делом опять выведет США из Парижского соглашения. Америка вслед за Китаем – на втором месте в мире по выбросам. Это саботаж общих усилий.