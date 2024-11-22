Как может измениться политика ЕС в ближайшие пять лет? Чего ждать от нового состава Еврокомиссии? Как повлияют на расстановку приоритетов экономическая ситуация в Европе и результаты выборов в США?
Райво Варе: Евросоюзу придется менять экономику и искать компромиссы, центральная власть усилится
На вопросы Rus.Postimees ответил в студии эксперт по европейским вопросам Райво Варе.
Выдержки из беседы:
– Эстония, Латвия и Литва получили ключевые посты в Еврокомиссии: внешняя политика, экономика и оборона. Как это повлияет на общий европейский курс?
– Должность высшего представителя по внешней политике (занимает Кая Каллас – прим.ред.) стоит особняком, так как данную кандидатуру выбирают главы государств. Комиссары по экономике и обороне – рядовые должности, на которые назначают представителей стран.
Думаю, что эти портфели оказались в руках Балтийских стран не случайно. Урсула фон дер Ляйен хотела доверить сложные портфели лицам, готовым проводить сильную линию, у которой довольно много оппонентов внутри Европарламента.
Возьмем внешнюю политику. Не секрет, что в Европе достаточно много сил, в том числе в Европарламенте, которые бы проголосовали за Мюнхен-38 (соглашение Чемберлена, Даладье, Гитлера и Муссолини о присоединении Судетской области Чехословакии к Германии – прим.ред.). Нужен был комиссар, который бы этого не допустил. Кроме того, между фон дер Ляйен и Каллас – хорошая химия, что тоже немаловажно.
Вторая позиция – экономика. Эту должность занимает старожил евростуктур, бывший премьер и министр финансов Латвии Валдис Домбровскис. Сейчас этот портфель ослабел, лишившись статуса второго исполнительного вице-президента Еврокомиссии. И если раньше в него входили вся экономика и бюджет ЕС, то сейчас остались фрагменты экономики – торговля и т.д. Домбровскис хорош тем, что вытянет любой портфель. Высокое реноме данного комиссара тоже важно, поскольку экономика Европы – в сложном положении.
Третья позиция – оборона, за которую отвечает бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс.
Урсула фон дер Ляйен так распределила и разбавила портфели, чтобы быть арбитром в каждой теме. Недаром ее уже прозвали императрицей Урсулой. Власти в ее руках теперь будет реально больше. Если раньше она зависела от больших стран и ее представителей, то теперь всё сосредоточено в ее руках. Все комиссары тесно связаны с главной Еврокомиссии – либо лично, либо через портфели, причем таким образом, что последнее слово всегда остается за ней. Это означает, что усилилась централизация власти.
– Кризис в Германии и Трамп в США будут иметь последствия для ЕС?
– Конечно! Германия – это почти четверть экономики Евросоюза и 30% европейского экспорта. Таким образом, если Германия только чихнет, то у нас сразу начнется насморк.
Немецкая промышленность оказалась недееспособной в новых конкурентных условиях. Общая конкурентоспособность Европы падает. И связано это с Китаем и китайской продукцией, которая заполонила европейские рынки.
Параллельно возникла проблема с США. Трамп пришел к власти с лозунгом «Тарифы (на импорт) – это прекрасное слово». Никто не сомневается, что он введет защитные тарифы, в том числе против Европы: 10–20% на весь импорт, а на товары из Китая – еще выше.
Конкурентоспособность европейских товаров на американских рынках упадет еще больше. Крупные компании Германии и других стран Европы уже начинают миграцию на рынки США – не в качестве экспортеров, а в качестве производителей на этих рынках. Это позволит избежать тарифов, получить поддержку и т.д.
Европе происходящее обернется потерей рабочих мест и не только. Кроме того, введение тарифов Трампа предполагает ответные меры. ЕС подготовил на этот случай шесть стратегий. Европейские контрмеры будут направлены в первую очередь на те штаты, где выиграл Трамп. Цель – заставить республиканцев одуматься.
– Придется ли Евросоюзу менять свою экономику?
– Разумеется, придется. Многие приоритеты надо пересматривать. Во главу угла придется поставить конкурентоспособность экономики ЕС. Вторая задача – довести рынок до ума. Третья – пересмотреть существующие ограничители, отбрасывающие конкурентоспособность экономики Европы назад. Четвертая – создание единого рынка капитала (банковского и финансового).
Ключевая тема – вопрос обороноспособности, финансирование и развитие собственной военной промышленности, создание стратегической автономии Европы. Комиссар по обороне призывает к повышению финансирования этой сферы и фокусированию на оборонной промышленности. Раньше ничего подобного в Европе не было!
В зеленой экономике тоже происходят определенные изменения. Европа начинает осознавать, что где-то перегнули палку. Предполагается, что за эту тему будет отвечать фанатка зеленого поворота, испанская социалистка (Тереса Рибера – прим.ред.). Она станет исполнительным заместителем председателя ЕК по вопросам перехода к чистой, справедливой и конкурентоспособной экономике. Это сразу два портфеля!
– Зеленая экономика отойдет на второй план?
– Она уже понемногу уходит с лидирующих позиций. Европа не отказывается от зеленого направления, но начинает поиск вариантов сглаживания перегибов.
Сегодня уже понятно, что в автопромышленности будет борьба. Решение о запрете к 2035 году автомобилей на фоссильном топливе будет пересмотрено, возникнут послабления.
В одной Германии на этой сфере завязано 12 млн работников из 84 млн жителей. Это уже не шутки! Сейчас экономика Германии частично в кризисе именно из-за этого. Так что компромиссы, казавшиеся раньше невозможными, будут найдены!
– Улучшится ли ситуация в сферах энергетики и миграции?
– Миграция – это еще один из приоритетов, растущих в значимости. Сегодня уже происходят изменения в миграционной политике. Где будет найден баланс, пока еще непонятно. Слишком разнятся подходы у разных стран и политических сил.
Думаю, что новый комиссар по Средиземноморью от Хорватии (Дубравка Шуйца – прим. ред.) понимает, что делать. Будет усиливаться Фронтекс, меры по контролю, проводиться политика возврата мигрантов, которой раньше не было.
С другой стороны, Европа нуждается в мигрантах: население сжимается, стареет, рождаемость падает. Мы находимся в ловушке. Легкого решения вопроса с миграцией не будет. Тем более, что доля политиков более правого толка в Европарламенте возросла.
С энергетикой – всё очень сложно. Полного отказа от зеленого тренда не произойдет, но ситуация в мире меняется. Тот же Трамп, видимо, первым делом опять выведет США из Парижского соглашения. Америка вслед за Китаем – на втором месте в мире по выбросам. Это саботаж общих усилий.
Кроме того, Китай пытается заставить Запад платить компенсацию за зеленый поворот не только странам Африки и глобальному югу, которые не могут его осилить, но и самому себе. Борьба нарастает. В таких условиях Европе сложно отказаться от того, что было, но дожимать зеленый поворот прежними радикальными темпами уже не получится.
По всей видимости, Европа окажется на энергетическом перепутье. И будет находиться на нем еще довольно долго, лет десять. Впереди сложные времена.
Будут ли поставки электричества обеспечены? Более-менее, может быть, и будут, но время от времени не исключены проблемы, особенно – в переходном периоде после отказа от поддержки частот.
В любом случае энергия не подешевеет. Мы находимся в энергетическом капкане. Европа в целом платит в 3,5–4 раза больше за энергетику, чем США. Вот и представьте себе промышленность, основанную на энергетической входящей. Да и финансовая составляющая – у ЕС тоже намного дороже, чем в США.
Откуда появится конкурентоспособность? Нужно предпринимать какие-то меры, либо экономика Европа зациклится на самой себе и продолжит терять конкурентоспособность.
– Что касается укрепления безопасности, то стоит ли опираться на НАТО? При Трампе альянс останется большим игроком или ЕС придется действовать самостоятельно?
– Очевидно, что Трамп заставит платить больше и брать на себя больше. Дивиденд мира, который Европа вынимала за счет США, закончился. По данным комиссара по обороне Кубилюса, весь ЕС тратит на оборону меньше, чем одна Россия. Например, в Бельгии 78% всех трат приходится на зарплаты и пенсии военнослужащим.
Очевидно, что Евросоюзу придется повысить планку расходов до 2,5% ВВП, но альтернативы НАТО у Европы нет. Она слишком слаба. Нужны общие усилия. Так что НАТО сохранится, но будет обходиться ЕС дороже.
– Как будут выстраиваться отношения ЕС с США?
– Для Трампа Европа – не в приоритете. В этой связи Европа должна предложить нечто, что заинтересует президента США и его ближайшее окружение. Они готовы на все ради сделки. В самый раз начать разрабатывать меры экономического характера, которые были бы интересны США. Эта задача сейчас как раз и стоит перед Евросоюзом.
Подробнее в повторе!
- Эстония, Латвия и Литва получили ключевые посты в Еврокомиссии: внешняя политика, экономика и оборона. Как это повлияет на общий европейский курс?
- Чего ждать от нового состава Еврокомиссии?
- Кризис в Германии и Трамп в США будут иметь последствия для ЕС?
- Будут ли скорректированы какие-то приоритеты?
- Что изменится в экономическом плане?
- Улучшится ли ситуация в сферах энергетики, безопасности и миграции?