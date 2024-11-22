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Студия Postimees: кризис в Германии и Трамп в США – каковы последствия для ЕС? Анализирует Райво Варе

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Как может измениться политика ЕС в ближайшие пять лет? Чего ждать от нового состава Еврокомиссии? Как повлияют на расстановку приоритетов экономическая ситуация в Европе и результаты выборов в США?

В студию приглашен эксперт по европейским вопросам Райво Варе. Следите за беседой в 10:00!

  • Эстония, Латвия и Литва получили ключевые посты в Еврокомиссии: внешняя политика, экономика и оборона. Как это повлияет на общий европейский курс?
  • Чего ждать от нового состава Еврокомиссии?
  • Кризис в Германии и Трамп в США будут иметь последствия для ЕС?
  • Будут ли скорректированы какие-то приоритеты?
  • Что изменится в экономическом плане?
  • Улучшится ли ситуация в сферах энергетики, безопасности и миграции?
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