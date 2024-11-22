Как может измениться политика ЕС в ближайшие пять лет? Чего ждать от нового состава Еврокомиссии? Как повлияют на расстановку приоритетов экономическая ситуация в Европе и результаты выборов в США?
Студия Postimees: кризис в Германии и Трамп в США – каковы последствия для ЕС? Анализирует Райво Варе
В студию приглашен эксперт по европейским вопросам Райво Варе. Следите за беседой в 10:00!
- Эстония, Латвия и Литва получили ключевые посты в Еврокомиссии: внешняя политика, экономика и оборона. Как это повлияет на общий европейский курс?
- Чего ждать от нового состава Еврокомиссии?
- Кризис в Германии и Трамп в США будут иметь последствия для ЕС?
- Будут ли скорректированы какие-то приоритеты?
- Что изменится в экономическом плане?
- Улучшится ли ситуация в сферах энергетики, безопасности и миграции?