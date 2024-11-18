Истребители союзников по НАТО во вторник и в среду проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров, сообщила пресс-служба Генштаба Сил обороны.
НЕ ПУГАЙТЕСЬ ⟩ Истребители союзников проведут над Эстонией тренировочные полеты на малых высотах
Тренировки будут проходить над Юго-Восточной Эстонией с 10:30 до 11:45 и с 14:30 до 16:15. Возможно, что в ходе тренировочных полетов истребители будут пролетать на сверхзвуковой скорости, это обычно сопровождается более громкими звуками и похожими на взрывы ударами воздушной волны при прохождении сверхзвукового барьера. Вместе с тем истребители постараются держаться по возможности в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов, хотя полностью исключить их пролет над заселенными территориями исключить невозможно.
Страны-члены НАТО выделяют свое воздушное пространство для проведения учений и учебных полетов ВВС союзников, в том числе, для полетов на особо низких высотах. Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Департаментом транспорта и оператором Lennuliiklusteeninduse AS.
Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. На данный момент звено истребителей ВВС Германии дежурит в Лиелварде в Латвии из-за проводившегося на взлетно-посадочной полосы авиабазы в Эмари ремонта.