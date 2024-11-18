НЕ ПУГАЙТЕСЬ Истребители союзников проведут над Эстонией тренировочные полеты на малых высотах

Тренировки будут проходить над Юго-Восточной Эстонией с 10:30 до 11:45 и с 14:30 до 16:15. Возможно, что в ходе тренировочных полетов истребители будут пролетать на сверхзвуковой скорости, это обычно сопровождается более громкими звуками и похожими на взрывы ударами воздушной волны при прохождении сверхзвукового барьера. Вместе с тем истребители постараются держаться по возможности в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов, хотя полностью исключить их пролет над заселенными территориями исключить невозможно.