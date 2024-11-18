МНЕНИЕ Пенсии необходимо заморозить до тех пор, пока Эстония не выберется из долгов

В апреле я обнаружила, что пенсия, переведенная на мой банковский счет, увеличилась на 72 евро. В ситуации, когда моя жизнь уже стала настолько комфортной, что я часто даже не удосуживалась готовить, просто покупала в магазине готовую еду. Нашему поколению не приходится никому платить арендную плату, потому что квартира уже получена уже в советское время и все остальное тоже есть. Мне стало плохо и стыдно перед учителями. В статье Микка Салу «Как Эстония добилась самого быстрого повышения пенсий в разгар кризиса» (Postimees, 2.08) мы читаем, что средняя пенсия выросла с 483 евро в 2019 году до 774 евро в 2024 году, то есть чуть больше трети за пятилетие. Если в 2025 году средняя пенсия составит 826 евро, то выйдет уже чуть больше пятидесяти процентов.