МНЕНИЕ Пенсии необходимо заморозить до тех пор, пока Эстония не выберется из долгов

От чего у меня начинает болеть сердце больше всего – это статьи, посвященные идентичности и будущему эстонского народа, эта тема освещалась в трех номерах Postimees (18, 22 и 25 октября). Например, было написано, что при определенных условиях молодая семья должна быть получать поддержку в 150 000 евро при покупке жилья, но был принят закон, предусматривающий поддержку молодой семьи в размере 15 000 евро при определенных условиях.
Все подобные статьи остаются голосами вопиющих в пустыне, потому что денег нет. Я узнала из Postimees от 30 октября, что государству нужно триста миллионов евро, чтобы как-то справиться. И именно поэтому даже в ситуации резкого падения доходов сокращаются детские пособия, то есть семьи лишаются чувства уверенности и доверия к государству. Вместо этого 3000 эстонских детей, живущих за границей, оказываются отвергнуты, даже требуют обратно деньги за детское пособие. Когда цены растут, это должно работать наоборот, увеличивая пособия самого беспомощного слоя общества, то есть детей.
Где бы взять эти деньги? Триста миллионов евро – это деньги, на которые планируется увеличить содержание нашего поколения, и которые в следующем году будут составлять семь процентов государственного бюджета. К установленным во времена низких пенсий льготам прибавится привилегия в виде сниженной платы за посещение врача – если для всех она вырастет до двадцати евро, для нас пока что останется пять евро.
Мне нравятся слова Юргена Лиги о том, что государство не должно жить в долг, потому что я сама не живу в долг. Все министерства обязаны сокращать расходы, все призваны жить бережливее, кроме нас. Это заставляет нас чувствовать себя священными коровами в Индии, точнее, Людовиком XIV, жившего под лозунгом «После меня хоть потоп». Или мы живем в своем собственном пузыре, как художник Альберт Гульк.