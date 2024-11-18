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МНЕНИЕ Пенсии необходимо заморозить до тех пор, пока Эстония не выберется из долгов

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Пенсии растут, а детские пособия сокращаются. Справедливо ли это?
Пенсии растут, а детские пособия сокращаются. Справедливо ли это? Фото: Joe Giddens
  • Всю осень я читала все более депрессивные статьи и слушала разные интервью
  • Где бы взять деньги? Триста миллионов евро – вот сумма, на которую вырастет содержание пенсионеров

Эта статья стала созревать в начале года в связи с забастовкой учителей, в результате которой зарплата выросла на семнадцать евро за вычетом подоходного налога. Как бывший учитель знаю, что это единственная профессия, требующую особого дара эмпатии, где помимо основной оплачиваемой работы есть благородная обязанность воспитать достойного гражданина, как провозглашали в Социал-Демократической партии.

В апреле я обнаружила, что пенсия, переведенная на мой банковский счет, увеличилась на 72 евро. В ситуации, когда моя жизнь уже стала настолько комфортной, что я часто даже не удосуживалась готовить, просто покупала в магазине готовую еду. Нашему поколению не приходится никому платить арендную плату, потому что квартира уже получена уже в советское время и все остальное тоже есть. Мне стало плохо и стыдно перед учителями. В статье Микка Салу «Как Эстония добилась самого быстрого повышения пенсий в разгар кризиса» (Postimees, 2.08) мы читаем, что средняя пенсия выросла с 483 евро в 2019 году до 774 евро в 2024 году, то есть чуть больше трети за пятилетие. Если в 2025 году средняя пенсия составит 826 евро, то выйдет уже чуть больше пятидесяти процентов.

Всю осень я читала все более депрессивные статьи и слушала разные интервью. Например, о том, что повышение налогов не поможет экономическому росту в статье «План правительства по сокращению расходов может нанести сильный удар по уездным маршрутам» (Tartu Postimees, 9.10), или что из-за заморозки зарплат медицинских работников может произойти их новая эмиграция в Финляндию (сообщалось в новостях ETV от 4 ноября). В то же время было объявлено, что Министерство образования сократит субсидии, предоставляемые муниципалитетам, на один миллион евро, они должны оптимизировать свою школьную сеть, то есть ликвидировать сельские школы и тем самым разрушить местные общины в сельской местности. 5 ноября Йенс Раавик написал в Tartu Postimees: «Родители задолжали городу и самоуправлению Тарту более четверти миллиона евро». В газете Postimees от 6 ноября Хенн Ууэтоа написал: «Все более высокие цены на аренду спортивных залов и спортивных площадок приводят к повышению платы за обучение, которая становится непосильной для родителей ребенка. Что будет с детским спортом?».

От чего у меня начинает болеть сердце больше всего – это статьи, посвященные идентичности и будущему эстонского народа, эта тема освещалась в трех номерах Postimees (18, 22 и 25 октября). Например, было написано, что при определенных условиях молодая семья должна быть получать поддержку в 150 000 евро при покупке жилья, но был принят закон, предусматривающий поддержку молодой семьи в размере 15 000 евро при определенных условиях.

Все подобные статьи остаются голосами вопиющих в пустыне, потому что денег нет. Я узнала из Postimees от 30 октября, что государству нужно триста миллионов евро, чтобы как-то справиться. И именно поэтому даже в ситуации резкого падения доходов сокращаются детские пособия, то есть семьи лишаются чувства уверенности и доверия к государству. Вместо этого 3000 эстонских детей, живущих за границей, оказываются отвергнуты, даже требуют обратно деньги за детское пособие. Когда цены растут, это должно работать наоборот, увеличивая пособия самого беспомощного слоя общества, то есть детей.

Где бы взять эти деньги? Триста миллионов евро – это деньги, на которые планируется увеличить содержание нашего поколения, и которые в следующем году будут составлять семь процентов государственного бюджета. К установленным во времена низких пенсий льготам прибавится привилегия в виде сниженной платы за посещение врача – если для всех она вырастет до двадцати евро, для нас пока что останется пять евро.

Мне нравятся слова Юргена Лиги о том, что государство не должно жить в долг, потому что я сама не живу в долг. Все министерства обязаны сокращать расходы, все призваны жить бережливее, кроме нас. Это заставляет нас чувствовать себя священными коровами в Индии, точнее, Людовиком XIV, жившего под лозунгом «После меня хоть потоп». Или мы живем в своем собственном пузыре, как художник Альберт Гульк.

Когда я сказала одному из своих однопартийцев, что такая социальная политика приведет к катастрофе Эстонского государства, он с этим согласился – промолчав. Я не буду молчать. Я принадлежу к политической партии, где, к счастью, разрешено выражать мнения, отличающиеся от мнения руководства. Раньше у Социал-Демократической партии была хорошая политика в отношении детей, например, так называемое пособие на ранец, бесплатное школьное питание. Лет двадцать назад мы обсуждали с Хельо Пикхоф по ее инициативе в парилке бани Anne Saun, как убедить женщин рожать раньше. У меня возникла идея – если ребенок рождается во время учебы, государство погашает студенческий кредит. Закон был принят, но действовал лишь несколько лет.

Пенсии должны быть заморожены до тех пор, пока Эстония не выберется из долгов.

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