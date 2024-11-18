Латвийский депутат о Rail Baltica: контроль слабый, дочерняя компания проверяет материнскую

Председатель парламентской комиссии Латвии по расследованию Rail Baltica (RB) Андрис Кулбергс заявил в понедельник, 18 ноября, на открытом заседании Рийгикогу, что Латвия, вероятно, не сможет завершить строительство основного маршрута RB к 2030 году, что повлияет на будущее всего масштабного проекта.
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На совместном заседании специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом и комиссии по борьбе с коррупцией Кулбергс рассказал, что в Латвии существует целый ряд проблем со строительством железной дороги, одной из причин которых является недостаточный контроль за координацией проекта.