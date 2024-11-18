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Латвийский депутат о Rail Baltica: контроль слабый, дочерняя компания проверяет материнскую

Перевод: Сергей Светлов
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Коридор Рийгикогу.
Коридор Рийгикогу. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Председатель парламентской комиссии Латвии по расследованию Rail Baltica (RB) Андрис Кулбергс заявил в понедельник, 18 ноября, на открытом заседании Рийгикогу, что Латвия, вероятно, не сможет завершить строительство основного маршрута RB к 2030 году, что повлияет на будущее всего масштабного проекта.

На совместном заседании специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом и комиссии по борьбе с коррупцией Кулбергс рассказал, что в Латвии существует целый ряд проблем со строительством железной дороги, одной из причин которых является недостаточный контроль за координацией проекта.

В настоящее время материнская компания RB состоит из предприятий трех балтийских стран, и контроль осуществляется из этих же компаний. В связи с этим Кулбергс задается вопросом, замечаются ли возможные ошибки вовремя. «Дочерняя компания контролирует материнскую», - отметил он. По его мнению, в процесс контроля должна быть вовлечена Европейская комиссия, так как она является независимой стороной.

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