Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в понедельник, 18 ноября, после обеда прочитала лекцию в Белом зале музея Тартуского университета. Желающих послушать ее было так много, что некоторым пришлось стоять в дверном проеме зала.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Лидер белорусской оппозиции выступила с лекцией перед переполненным залом
На лекции Тихановская вспомнила президентские выборы 2020 года, когда после ареста своего мужа Сергея Тихановского она решила баллотироваться против лидера режима Александра Лукашенко.