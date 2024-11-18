Пн, 18.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ Лидер белорусской оппозиции выступила с лекцией перед переполненным залом

Перевод: Сергей Светлов
Copy

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в понедельник, 18 ноября, после обеда прочитала лекцию в Белом зале музея Тартуского университета. Желающих послушать ее было так много, что некоторым пришлось стоять в дверном проеме зала.

На лекции Тихановская вспомнила президентские выборы 2020 года, когда после ареста своего мужа Сергея Тихановского она решила баллотироваться против лидера режима Александра Лукашенко.

«Жизнь полна сюрпризов. Если бы мне несколько лет назад сказали, что я буду стоять здесь и представлять демократическую Беларусь, я бы рассмеялась, - начала она. - В политику меня привела любовь к мужу, но на этом пути я полюбила свой народ».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх