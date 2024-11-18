ГАЛЕРЕЯ Лидер белорусской оппозиции выступила с лекцией перед переполненным залом

На лекции Тихановская вспомнила президентские выборы 2020 года, когда после ареста своего мужа Сергея Тихановского она решила баллотироваться против лидера режима Александра Лукашенко.

«Жизнь полна сюрпризов. Если бы мне несколько лет назад сказали, что я буду стоять здесь и представлять демократическую Беларусь, я бы рассмеялась, - начала она. - В политику меня привела любовь к мужу, но на этом пути я полюбила свой народ».