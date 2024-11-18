Снижение температуры воздуха в ближайшую ночь приведет к образованию гололедицы на дорогах Эстонии, предупреждает Агентство окружающей среды.
ОСТОРОЖНО ⟩ Дороги становятся скользкими: в Северной Эстонии машины уже съезжают в кювет
Согласно прогнозу агентства, после полуночи температура воздуха во многих районах опустится ниже нуля градусов. Мокрые дорожные покрытия замерзнут, становясь скользкими.
Синоптик Кайро Киитсак сообщил в социальных сетях, что по состоянию на 18:40 гололедица уже образовалась на дорогах Харьюмаа и Вирумаа. В районе Хальяла уже произошли первые съезды автомобилей с дороги. Температура продолжает снижаться и в других регионах.