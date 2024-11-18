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ОСТОРОЖНО Дороги становятся скользкими: в Северной Эстонии машины уже съезжают в кювет

Перевод: Сергей Светлов
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На дорогах может быть скользко.
На дорогах может быть скользко. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Снижение температуры воздуха в ближайшую ночь приведет к образованию гололедицы на дорогах Эстонии, предупреждает Агентство окружающей среды.

Согласно прогнозу агентства, после полуночи температура воздуха во многих районах опустится ниже нуля градусов. Мокрые дорожные покрытия замерзнут, становясь скользкими.

Синоптик Кайро Киитсак сообщил в социальных сетях, что по состоянию на 18:40 гололедица уже образовалась на дорогах Харьюмаа и Вирумаа. В районе Хальяла уже произошли первые съезды автомобилей с дороги. Температура продолжает снижаться и в других регионах.

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