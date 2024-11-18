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Катри Райк о преимущественно русскоязычной пресс-конференции: учли языковые предпочтения местных журналистов

Перевод: Сергей Светлов
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Катри Райк и Михаил Стальнухин заключили коалиционное соглашение в Нарве.
Катри Райк и Михаил Стальнухин заключили коалиционное соглашение в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

Сегодня в приграничном городе состоялась пресс-конференция, на которой представители фракции «Респект» Катри Райк (Социал-демократическая партия) и Михаил Стальнухин (фракция «Нарва») рассказали о ходе переговоров по формированию власти в Нарве и о коалиционном соглашении. Пресс-конференция прошла преимущественно на русском языке.

В начале пресс-конференции Стальнухин отметил, что сделает краткий обзор переговоров на русском языке. «У нас есть договоренность: если вы задаете вопросы на эстонском языке, мы отвечаем на эстонском, если на русском - то на русском. Полная демократия», - сказал он.

На вопросы журналистов Райк и Стальнухин в основном отвечали на русском языке, лишь некоторые комментарии были даны кратко на эстонском. Ответы будущих руководителей города не переводились на государственный язык.

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