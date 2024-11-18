Катри Райк о преимущественно русскоязычной пресс-конференции: учли языковые предпочтения местных журналистов

В начале пресс-конференции Стальнухин отметил, что сделает краткий обзор переговоров на русском языке. «У нас есть договоренность: если вы задаете вопросы на эстонском языке, мы отвечаем на эстонском, если на русском - то на русском. Полная демократия», - сказал он.