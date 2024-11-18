Плохой мир или затяжная война. Как в Киеве готовятся к возможным переговорам с Россией

С одной стороны, многие спрашивают: какой смысл России начинать переговоры, когда у нее сейчас все хорошо? В Киеве постоянно говорят о том, что не видят реальной готовности Кремля к достижению договоренностей. А начало переговоров для Путина будет означать только то, что его вывели из изоляции, с ним снова начали считаться.

«Он (Путин) невыездной, а чтобы разговаривать - это выезд куда-то, а значит, ему нужно будет снять это препятствие. Это - нарушение изоляции», - считает президент Украины.

С другой стороны, украинские военные говорят, что российское общество, как и украинское, устало от войны.

Несмотря на то, что российская экономика выдержала западные санкции и даже демонстрировала рост, России нужен перерыв, чтобы восстановить силы и снова накопить ресурсы.

К тому же и Трамп, и Путин неоднократно давали понять публично, что у них хорошие отношения. Это тоже может способствовать началу диалога о перемирии. «Как вы знаете, у меня очень хорошие отношения с президентом [России] Путиным, и я думаю, что мы решим это очень быстро», - говорил Трамп о Путине.

Со своей стороны, Путин называл Трампа мужественным человеком, его заявления заслуживающими внимания. По словам Путина, он готов сотрудничать с новым американским президентом.

Никто точно не знает, когда именно начнутся мирные переговоры и сколько они будет продолжаться, но одно ясно наверняка: если эти переговоры начнутся - Украине могут предложить плохие условия, поэтому украинцам, возможно, придется готовиться к непростому выбору - либо дальше продолжать борьбу, теряя людей и истощая страну, либо согласиться на плохой мир с Россией, понимая, что в любой момент Путин это соглашение может нарушить.