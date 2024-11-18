Водитель обязан обеспечить безопасность аварийно остановившегося транспортного средства

Если остановка неизбежна в месте, где она запрещена или опасна, об этом следует сообщить по государственному информационному телефону 1247 - так информация будет доведена до остальных участников движения.

«Обеспечение безопасности дорожного движения - это прямая обязанность водителя, - отметил в беседе с Postimees водитель фуры. - Это важно как для самого водителя, так и для других участников движения, ведь мимо аварийно остановившегося автомобиля проносятся машины со скоростью до 110 километров в час».