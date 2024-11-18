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Водитель обязан обеспечить безопасность аварийно остановившегося транспортного средства

Перевод: Сергей Светлов
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Напряжённая ситуация на шоссе Таллинн-Тарту, где меняют шину автомобиля.
Напряжённая ситуация на шоссе Таллинн-Тарту, где меняют шину автомобиля. Фото: Erakogu

Если транспортное средство вынуждено остановиться из-за технической неисправности, аварии, замены шины или по другой причине, водитель должен обязательно включить аварийные огни и установить на дороге знак аварийной остановки, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения.

Если остановка неизбежна в месте, где она запрещена или опасна, об этом следует сообщить по государственному информационному телефону 1247 - так информация будет доведена до остальных участников движения.

«Обеспечение безопасности дорожного движения - это прямая обязанность водителя, - отметил в беседе с Postimees водитель фуры. - Это важно как для самого водителя, так и для других участников движения, ведь мимо аварийно остановившегося автомобиля проносятся машины со скоростью до 110 километров в час».

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