Если транспортное средство вынуждено остановиться из-за технической неисправности, аварии, замены шины или по другой причине, водитель должен обязательно включить аварийные огни и установить на дороге знак аварийной остановки, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения.
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Водитель обязан обеспечить безопасность аварийно остановившегося транспортного средства
Если остановка неизбежна в месте, где она запрещена или опасна, об этом следует сообщить по государственному информационному телефону 1247 - так информация будет доведена до остальных участников движения.