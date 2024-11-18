В Балтийском море поврежден подводный кабель связи между Финляндией и Германией

Все телекоммуникационные связи, для которых используется подводный кабель связи C-Lion1, прекращены, подтвердили в финской государственной компании Cinia, которая строит оптоволоконные сети и оказывает телекоммуникационные услуги.

Руководитель по коммуникации финского национального центра кибербезопасности Traficom Самули Бергстрем сообщил, что начато расследование по факту повреждения кабеля.

Он пояснил, что сбои в работе кабеля иногда возникают по разным причинам, из-за погодных условий или повреждений, вызванных судоходством.

Представитель Traficom подтвердил, что в результате повреждения кабеля нарушены международные коммуникационные соединения Финляндии. Он подчеркнул, что у Финляндии есть несколько различных соединений данных, и разрыв одного из них в повседневной деятельности жителей может остаться не замеченным.

В Cinia сообщили, что повреждение было обнаружено в ночь на понедельник. Пока его причина не установлена.

Кабель протяженностью 1173 километра соединяет финский остров Санта-Хамин и немецкий город Росток. Завершенный в 2016 году кабель - единственный финский подводный кабель, напрямую соединяющий Финляндию с Центральной Европой.

Портал Verkkouutiset сообщил, что кабель C-Lion1 имеет восемь пар оптических волокон с передаточной мощностью 144 терабита в секунду. Когда кабель был введен в эксплуатацию, Cinia сообщила, что им будут пользоваться операторы центров данных Hetzner Online и TeliaSonera, а также российский телекоммуникационный оператор «Авелаком», который на тот момент планировал подсоединить к кабелю свою сеть от Финляндии до Москвы.

В октябре 2023 года в Балтийском море был поврежден еще один электрический кабель и трубопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию. По данным финского следствия, газопровод был поврежден якорем китайского грузового корабля. Примерно в то же время Швеция заявила об отдельных повреждениях кабеля, соединяющего его с Эстонией.

В январе прошлого года власти заявили, что повреждения другого электрического кабеля между Финляндией и Эстонией, скорее всего, не были вызваны внешним фактором.

Между тем, до сих пор не выяснены причины повреждения газопровода NordStream между Швецией и Данией в 2022 году.