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Через тернии к звездам: как обстоят дела в эстонском ресторанно-гостиничном бизнесе

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Только что открывшийcя ресторан в квартале Arter.
Только что открывшийcя ресторан в квартале Arter. Фото: Võivõi Tuli Resto Baar

Ноябрь оказался очень богат событиями, связанными с гастрономией и вообще со сферой гостеприимства. При этом хороших новостей гораздо больше, что не может не радовать. 

Да, в последнее время порталы то и дело публиковали горестные новости: то тут, то там закрылось популярное, а то и легендарное заведение. Рестораторы честно признаются, что бизнес идет не очень хорошо. Зато в ноябре на них обрушился целый водопад призов, наград и побед, с чем мы их и поздравляем. Кстати, поэтому сегодня вы не увидите красивых картинок с изображением блюд. А вот с их авторами я вас познакомлю с удовольствием. 

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