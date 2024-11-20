Через тернии к звездам: как обстоят дела в эстонском ресторанно-гостиничном бизнесе

Да, в последнее время порталы то и дело публиковали горестные новости: то тут, то там закрылось популярное, а то и легендарное заведение. Рестораторы честно признаются, что бизнес идет не очень хорошо. Зато в ноябре на них обрушился целый водопад призов, наград и побед, с чем мы их и поздравляем. Кстати, поэтому сегодня вы не увидите красивых картинок с изображением блюд. А вот с их авторами я вас познакомлю с удовольствием.