С декабря в сфере дорожного страхования произойдут важные перемены

Также оно будет действовать в отношении транспортных средств, расчетная скорость которых превышает 14 км/ч, а масса составляет более 25 кг. Кроме того, расширяется и содержание страховой защиты – страховка будет возмещать те виды ущерба, которые ранее не покрывались.

По словам члена правления Эстонского Фонда дорожного страхования (LKF) Лаури Потсеппа, ранее дорожное страхование распространялось только на зарегистрированные в дорожном регистре моторные транспортные средства, но теперь обязательство страхования распространяется и на незарегистрированные транспортные средства.

«Важно отметить, что дорожное страхование распространяется и на внедорожные транспортные средства, такие как снегоходы. Также дорожное страхование надо будет оформлять на электросамокаты, которые соответствуют вышеуказанным условиям. Если расчетная скорость электросамоката или другого подобного транспортного средства превышает 25 километров в час или мощность его двигателя превышает один киловатт, участие в дорожном движении разрешено только в том случае, если транспортное средство зарегистрировано в дорожном регистре», – пояснил Потсепп.

В соответствии с изменениями в законе, LKF, страховщики и посредники – агенты и маклеры – будут более активно отправлять уведомления, чтобы люди не забывали платить страховые взносы.

По словам Потсеппа, LKF с помощью своих напоминаний стремится избежать забывания о страховании и продлении договора, поскольку в случае вождения без страховки и причинения ущерба водителю придется существенно потратиться.