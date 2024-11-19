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Наши фехтовальщицы вновь полетят на важные соревнования без главного тренера, но на месте будет Новоселов

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Катрина Лехис и Николай Новоселов.
Катрина Лехис и Николай Новоселов. Фото: Tairo Lutter

Женская сборная Эстонии по фехтованию на днях отправится в Канаду, где пройдет очередной этап Кубка мира. В Ванкувере спортсменки вновь будут без главного тренера, но хотя бы один помощник за океаном все же будет присутствовать.

И тут речь идет не об Ирине Эмбрих, у которой имеются документы тренера шестой категории, то есть старшего тренера и которая сейчас из-за сложившихся обстоятельств исполняет функции играющего тренера.

Кроме нее, в Ванкувер полетит также и Николай Новоселов, который является тренером не всей команды, а личным тренером Катрины Лехис.

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