Эстонские лучницы вошли в топ-5 сильнейших на этапе Кубка мира!

Квалификацию Паас завершила, набрав 587 очков из 600 возможных. В дуэльных поединках 1/16 финала Паас победила соперницу 147:141, но в поединках 1/8 финала она шла на равных с Андреа Муньос (148:148) и серия дополнительных выстрелов обеспечила эстонке выход в полуфинал 10:9. В полуфинале она уступила Саре Прилс со счетом 145:146, которая завершила соревнования с серебряной медалью. В матче за бронзу Паас пришлось признать превосходство 145:150 итальянки Элизы Ронер, выигравшей в 2023 году серию КМ в закрытых помещениях и занимающей пятое место в мировом рейтинге.

«Четвертое место - это всегда грустно, но когда соперник набирает максимальное количество очков, ему трудно противостоять», - не скрыла разочарования Меэри-Марита Паас.

Сейчас спортсменка хочет решить проблемы с плечом и какое-то время не будет выступать на соревнованиях.

Лизелль Яэтма, установившая новый рекорд Эстонии, набрав 593 очка, в 1/16 финала в дуэлях победила соперницу со счетом 148:136, 1/8 финала выиграла со счетом 150:142.

В ¼ финала соперницей Лизелль Яэтма стала индианка Сиоти Суреха Веннам – четвертое место мирово рейтинга. Девушки шли на равных 147:147 и даже в дополнительном матче шли одинаково. Все решили миллиметры – стрела индианки оказалась буквально на доли сантиметра ближе к яблочку и Веннам вышла в полуфинал.

Лизелль Яэтма заняла в итоге пятое место.

«Я расстроена, но при этом чувствую, что все выходные стреляла очень хорошо. В последнем матче просто две стрелы оказались на пару миллиметров дальше десятки», - прокомментировала спортсменка свое выступление.