Анализ Катри Райк доставила соцдемам политическую головную боль

Съезд Социал-демократической партии в Пайде в марте этого года. На фото - председатель партии Лаури Ляэнеметс и Катри Райк.

Для социал-демократов коалиция Катри Райк с Михаилом Стальнухиным с целью захвата власти в городе Нарве - это удар по печени. Все произошло внезапно и быстро, и, кажется, с этим ничего нельзя поделать.