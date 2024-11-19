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Анализ Катри Райк доставила соцдемам политическую головную боль

Перевод: Дмитрий Рая
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Съезд Социал-демократической партии в Пайде в марте этого года. На фото - председатель партии Лаури Ляэнеметс и Катри Райк.
Съезд Социал-демократической партии в Пайде в марте этого года. На фото - председатель партии Лаури Ляэнеметс и Катри Райк. Фото: Dmitri Kotjuh

Для социал-демократов коалиция Катри Райк с Михаилом Стальнухиным с целью захвата власти в городе Нарве - это удар по печени. Все произошло внезапно и быстро, и, кажется, с этим ничего нельзя поделать.

Прийт Ломп, председатель парламентской фракции Социал-демократической партии, заявил в интервью национальному телерадиовещанию, что не поддерживает коалицию Райк со Стальнухиным. Министр здравоохранения Рийна Сиккут, член правления соцдемов, добавляет, что правление партии не обсуждало эту тему: «Я не знаю, что происходит за кулисами в Нарве. Только узнаю все из газет».

Несколько членов правления Социал-демократической партии, с которыми побеседовал Postimees, раскрывают тему немного шире, но не хотят делать это публично под своим именем, поскольку это означало бы критику коллеги по партии (Райк).

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