Во вторник из-за изменившихся погодных условий на дорогах Эстонии резко выросла опасность гололедицы.
На дорогах Эстонии водителей поджидает серьезная опасность
Как сообщил BNS пресс-секретарьТранспортного депаратмента, с утра на северо-западе и в северной части Эстонии после снегопада дорожное покрытие стало влажным, а в других регионах Эстонии - мокрым или покрытым смесью снега и реагентов.
Температура воздуха на дорогах будет близка к нулю, а в Центральной и Западной Эстонии - ниже нуля.
Влажные дорожные покрытия могут местами замерзнуть, на дорогах возрастет опасность возникновения гололедицы.
Следить за ситуацией на дорогах Эстонии можно на сайте tarktee.ee.