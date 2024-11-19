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На дорогах Эстонии водителей поджидает серьезная опасность

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Во вторник из-за изменившихся погодных условий на дорогах Эстонии резко выросла опасность гололедицы.

Как сообщил BNS пресс-секретарьТранспортного депаратмента, с утра на северо-западе и в северной части Эстонии после снегопада дорожное покрытие стало влажным, а в других регионах Эстонии - мокрым или покрытым смесью снега и реагентов.

Температура воздуха на дорогах будет близка к нулю, а в Центральной и Западной Эстонии - ниже нуля.

Влажные дорожные покрытия могут местами замерзнуть, на дорогах возрастет опасность возникновения гололедицы.

Следить за ситуацией на дорогах Эстонии можно на сайте tarktee.ee.

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