85-летний ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий переназначен президентом Путиным на восьмой срок. Ректорский корпус в вузах России дряхлеет даже быстрее госаппарата. Россияне побили рекорд в потреблении алкоголя, причем растут продажи крепких напитков. Принят закон о наказании за «пропаганду чайлдфри» и послабления сделаны лишь для монахинь. Об этом пишет в обзоре событий в РФ за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Алкогольный рекорд россиян, наказание за «пропаганду чайлдфри» и вечный ректор МГУ. Обзор событий в РФ
Руководящий Московским госуниверситетом с 1992 года ректор Виктор Садовничий переназначен на очередной, уже восьмой срок. К концу этого срока ему будет 90 лет. Возможно, он станет самым пожилым ректором на планете.
Ради того, чтобы Садовничий оставался ректором МГУ специально четырежды меняли федеральный закон. Вначале подняли верхнюю возрастную планку для ректоров - с 60 до 65 лет. Затем в 2009 году отменили выборность ректоров Московского и Санкт-Петербургского университетов.
В МГУ, таким образом, ректора выбирали на свободных конкурентных выборах за последние сто лет лишь единожды: в 1992 году. Все дальнейшие выборы Садовничий выигрывал на безальтернативной основе.
После законом позволили президенту назначать этих двух ректоров еще дважды после достижения предельного возраста. В 2019 году отменили это нелепое «дважды», и теперь Путин может переназначать их сколько угодно раз.
Садовничий - дитя советской эпохи. Он родился под Харьковом в семье колхозников, работал на шахте. Чтобы получить паспорт - ведь в «самой свободной стране мира» колхозники до середины 1960-х годов права на паспорта не имели - Садовничий в 1958 году поступил в МГУ.
Затем он стал заведующим кафедрой, деканом, проректором. Параллельно, кстати, Садовничий был членом парткома мехмата, где, помимо прочего, согласно линии партии и правительства, организовывал антисемитскую кампанию, развернутую в СССР в 1970-80-е годы.
Из-за этого против его избрания в 1992 году был первый президент России Борис Ельцин. А вот Владимиру Путину установка старого аппаратчика, для которого поза «чего изволите» совершенно естественна, пришлась по душе.
Садовничий как научный руководитель сделал из дочери Путина - лингвиста по образованию Екатерины Тихоновой - кандидата физмат наук, руководителя многочисленных «инновационных подразделений» МГУ.
В 2022 году Садовничий как бессменный с 1994 год глава Совета ректоров России стал инициатором позорного «письма ректоров» в поддержку войны в Украине.
При этом ректор давно забросил науку: за последние 28 лет он не опубликовал ни одной самостоятельной статьи, зато у него более 800 статей в соавторстве. Так делают многие российские ректоры, чтобы выглядеть солидными учеными за счет своих подчиненных.
Садовничий давно забросил и нормальное управление университетом: в этом году МГУ вылетел из первой сотни престижного международного рейтинга THE, где присутствовал с самого начала его существования.
Однако у укоренившегося ректора есть главное качество успешного российского чиновника: он лоялен, умеет угождать начальству. Кроме того, на его фоне 72-летний Владимир Путин все еще выглядит активным молодым руководителем.
Больше и крепче
За девять месяцев этого года в России было продано 1,8 миллиардов литров алкогольной продукции, в том числе 625 миллионов литров водки, подсчитало Росалкогольрегулирование. Это 4,3 литра водки на каждого жителя страны, включая стариков и младенцев.
Это абсолютный рекорд за всю историю публикации официальной статистики с 2017 года. Кстати, за эти 7 лет потребление алкоголя в России увеличилось на 21%, в том числе водки и других крепких напитков - на 15%. Зато сократились продажи вина - сразу на 20–30% в зависимости от вида и сорта.
В России и раньше пили довольно много. По данным ВОЗ за 2023 год, Россия была на 16-м месте в мире по потреблению чистого спирта на одного жителя, а с 2022 года многочисленным группам российских граждан есть и на что пить, и за что пить.
Например, известно, что в приграничных с Украиной регионах военные суды в 2023 году каждый рабочий день рассматривали хотя бы одно дело о пьянстве в армии.
Штраф за «отказ от деторождения»
Госдума окончательно приняла поправки к почти десятку законов, которые дополнили специфический российский перечень правонарушений последних лет. Теперь, помимо штрафов и уголовных дел за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» и смены пола, россиян будут наказывать за «пропаганду отказа от деторождения», т.е. «чайлдфри»).
Для граждан штрафы составят до 400 тысяч рублей, для юридических лиц - до 5 миллионов рублей. Закон приняли единогласно - за проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.
Когда летом этого года закон обсуждался в Госдуме в первом чтении, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин уверял, что именно «чайлдфри» и стала причиной распада СССР.
«А вы поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза? Еще во времена ЦК КПСС, в 1989 году, вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали. Очереди в кинотеатр. Секретари ЦК ходили, смотрели. Итог - страны не стало», - заявил Володин.
Новый закон запрещает пропаганду «чайлдфри» в СМИ, кино, рекламе и интернете. По ходу обсуждения была отклонена поправка об отсутствии наказания за распространение информации об «отказе от деторождения» по медицинским показаниям.
Таким образом, по новому закону могут наказать и врача, который советует женщине сделать аборт по медицинской необходимости.
Зато как административное правонарушение не будут расцениваться данные «о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения». То есть, пропаганду ухода в монастыри можно все еще вести сколько угодно и где угодно.
А вот с рекламой презервативов и других контрацептивов пока ничего неясно. Вроде бы, по смысле закона, это тоже подпадает под «пропаганду чайлдфри», но тут даже сами депутаты поняли, что скатываются в абсурд, и поэтому они обещают принять на этот счет необходимые пояснения.
В целом же это еще один «резиновый» закон с размытыми формулировками, по которому наказать могут кого угодно и за что угодно. Даже получившие временную амнистию монахи не застрахованы до конца. А вдруг выяснится, что они пропагандируют безбрачие не по религиозным основаниям, а чтобы изнутри разрушить Россию по заданию НАТО?