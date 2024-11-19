Садовничий как научный руководитель сделал из дочери Путина - лингвиста по образованию Екатерины Тихоновой - кандидата физмат наук, руководителя многочисленных «инновационных подразделений» МГУ.

В 2022 году Садовничий как бессменный с 1994 год глава Совета ректоров России стал инициатором позорного «письма ректоров» в поддержку войны в Украине.

При этом ректор давно забросил науку: за последние 28 лет он не опубликовал ни одной самостоятельной статьи, зато у него более 800 статей в соавторстве. Так делают многие российские ректоры, чтобы выглядеть солидными учеными за счет своих подчиненных.

Садовничий давно забросил и нормальное управление университетом: в этом году МГУ вылетел из первой сотни престижного международного рейтинга THE, где присутствовал с самого начала его существования.

Однако у укоренившегося ректора есть главное качество успешного российского чиновника: он лоялен, умеет угождать начальству. Кроме того, на его фоне 72-летний Владимир Путин все еще выглядит активным молодым руководителем.

Больше и крепче

За девять месяцев этого года в России было продано 1,8 миллиардов литров алкогольной продукции, в том числе 625 миллионов литров водки, подсчитало Росалкогольрегулирование. Это 4,3 литра водки на каждого жителя страны, включая стариков и младенцев.