С горы да в яму: как повлияло на рынок недвижимости падение Euribor

По словам Хелины Кикас, рынок недвижимости Эстонии характеризуется спокойной тенденцией к повышению.

«Различные кризисы, включая войну в Украине, оказали сильное влияние на всю экономику, и рынок недвижимости не остался незатронутым. Рост цен на сырье и энергетический кризис повлияли на чувство уверенности потребителей. В результате люди на некоторое время отложили принятие важных финансовых решений. Покупка жилья также была одним из тех решений, которые люди решили отложить из-за неопределенных условий и резкого повышения ставки Euribor», - сказала она.

Однако сейчас шок для экономики в основном позади, а ставка Euribor пошла на спад, поэтому, по словам Кикас, мы видим признаки восстановления рынка.

«Судя по ежемесячным отчетам Банка Эстонии, объемы продаж растут. Это говорит о том, что люди снова набираются смелости для совершения сделок и что дно уже пройдено, - добавила Кикас. - Опрос, проведенный по заказу Luminor, также показал, что 22 процента жителей Эстонии планируют купить новое жилье в ближайшие три года. Однако говорить о восстановлении рынка пока нельзя, так как общее настроение людей довольно робкое».

Признаков падения цен нет

По словам руководителя Центра кредитной компетенции Luminor, все стороны извлекли уроки из предыдущего экономического кризиса, и в настоящее время нет никаких признаков дальнейшего резкого падения цен на недвижимость.

«По сравнению с предыдущим кризисом, нынешняя ситуация, безусловно, более стабильна, и, как следствие, у кредитных клиентов не возникло проблем с обслуживанием своих обязательств. Недвижимость сейчас не дешевая, но не похоже, что цены будут падать», - говорит она.

По мнению эксперта, основные признаки того, что игроки рынка просыпаются, можно наблюдать на вторичном рынке, где цены более благоприятны для покупателей.

«Хотя на вторичном рынке сейчас наблюдается большая активность, заметно, что застройщики также более позитивно смотрят в будущее и все более уверены в своих решениях», - объяснила глава Центра кредитной компетенции Luminor.