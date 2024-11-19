В Эстонии принято, что размер государственной минимальной зарплаты определяется в результате переговоров между Центральным союзом работодателей и Центральным союзом профсоюзов. Если в этом году минималка составляет 820 евро минус налоги, то с 1 января она вырастет до 886 евро.
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Всего через несколько недель: в Эстонии тысячи людей ждет повышение зарплаты
Повышение затрагивает тысячи людей: несмотря на то, что, по данным Налогово-таможенного департамента, в прошлом году зарплату, близкую к минимальной, получали менее пяти процентов работников на полной ставке, есть рабочие места, где размер оплаты труда привязан к минималке.