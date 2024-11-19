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Всего через несколько недель: в Эстонии тысячи людей ждет повышение зарплаты

Перевод: Ольга Лебедева
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В следующем году вырастет минимальная зарплата.
В следующем году вырастет минимальная зарплата. Фото: Elmo Riig

В Эстонии принято, что размер государственной минимальной зарплаты определяется в результате переговоров между Центральным союзом работодателей и Центральным союзом профсоюзов. Если в этом году минималка составляет 820 евро минус налоги, то с 1 января она вырастет до 886 евро.

Повышение затрагивает тысячи людей: несмотря на то, что, по данным Налогово-таможенного департамента, в прошлом году зарплату, близкую к минимальной, получали менее пяти процентов работников на полной ставке, есть рабочие места, где размер оплаты труда привязан к минималке.

Однако сильно радоваться получателем минимальной зарплаты не стоит. Минимум, не облагаемый подоходным налогом, составляет 654 евро в месяц для работников, которые еще не достигли пенсионного возраста. Для пенсионеров эта сумма составляет 776 евро в месяц. Но с зарплаты будет взиматься больше налога: если сейчас подоходный налог с зарплаты составляет 20 процентов, то с января нового года - 22 процента. 

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