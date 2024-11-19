Всего через несколько недель: в Эстонии тысячи людей ждет повышение зарплаты

Повышение затрагивает тысячи людей: несмотря на то, что, по данным Налогово-таможенного департамента, в прошлом году зарплату, близкую к минимальной, получали менее пяти процентов работников на полной ставке, есть рабочие места, где размер оплаты труда привязан к минималке.

Однако сильно радоваться получателем минимальной зарплаты не стоит. Минимум, не облагаемый подоходным налогом, составляет 654 евро в месяц для работников, которые еще не достигли пенсионного возраста. Для пенсионеров эта сумма составляет 776 евро в месяц. Но с зарплаты будет взиматься больше налога: если сейчас подоходный налог с зарплаты составляет 20 процентов, то с января нового года - 22 процента.