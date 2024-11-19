Началось строительство: известное далеко за пределами Эстонии предприятие расширяется

Современное здание сможет вместить 110 000 головок твердого сыра. Благодаря этому Valio полностью перенесет на территорию Эстонии процесс дозревания твердых сыров, который ранее преимущественно осуществлялся в Италии.

«Это давно запланированная инвестиция, которая позволит нам контролировать качество сыра от начала до конца, сократить транспортный след, внедрить в Выру новейшие технологии и увеличить экспортный потенциал», – отметил руководитель Valio Eesti Майдо Соловьев.

Из четырех миллионов тонн сыра, производящегося за год в Выру, половина потребляется в Италии

Многие, возможно, не знают, что из четырех миллионов тонн сыра, производящегося за год в Выру, половина потребляется в Италии. Кроме того, сыл Valio Eesti экспортируется в 24 страны мира, включая Грецию, Индию, Объединенные Арабские Эмираты и Канаду.

«Жители Эстонии очень любят твердый сыр из Выру, но из-за малочисленности населения страны значительная часть продукции Valio итальянского стиля потребляется за пределами страны. Однако нам бы хотелось производить всю продукцию исключительно в Эстонии», - сказал Соловьев.

Твердый сыр производят в Выру уже более 20 лет. Сейчас сыр бренда Valio можно купить даже в Италии, на родине твердого сыра

Подразделение в Выру производит различные виды сыра, однако наиболее требовательными в плане срока созревания и, соответственно, места хранения являются твердые сыры, такие как идущий на экспорт Gran Regale и популярный на рынке стран Балтии Forte.