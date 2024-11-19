Исследование: в Эстонии с сексуальным домогательством на работе сталкиваются как женщины, так и мужчины

Яна Брунс пояснила, что причина столь заметных различий может быть в том, что респонденты старшего возраста могли забыть о случаях сексуального домогательства, поскольку прошло очень много времени. С другой стороны, заметные различия, по ее оценке, могут быть связаны с различием в социальных нормах, действовавших в Эстонии 30 лет назад и действующих сегодня.

«Возможно, что к нежелательному поведению с сексуальным подтекстом в прежние времена относились более терпимо, а респондентам старшего возраста не приходит в голову называть подобное поведение сексуальным домогательством», – сказала Брунс. Кроме того, по ее словам, вероятно, молодые люди осмеливаются активнее обсуждать такие темы, которые прежние поколения могли воспринимать табуированными.

Больше всего с сексуальным домогательством сталкивались женщины с высшим образованием (39% от всех, кто сталкивался на работе с сексуальным домогательством). Среди женщин со средним образованием доля тех, кто сталкивался на работе с сексуальным домогательством, составляет 31%, а среди женщин с основным образованием – 29%.