Аэропорт о линии Тарту-Хельсинки: старт был хорошим, но дотации жизненно необходимы

На октябрьских школьных каникулах самолеты на маршруте Finnair между Тарту и Хельсинки заполнялись очень хорошо, и бывали дни, когда даже сотрудники Finnair, которые хотели прибыть в тартуский офис по так называемому «корпоративному билету», оставались без места в самолете. Дни, однако, не братья, и уже в конце октября самолеты на линии были полупустыми.