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Аэропорт о линии Тарту-Хельсинки: старт был хорошим, но дотации жизненно необходимы

Перевод: Павел Соболев
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Первые месяцы работы на авиалинии Тарту-Хельсинки оцениваются как весьма успешные.
Первые месяцы работы на авиалинии Тарту-Хельсинки оцениваются как весьма успешные. Фото: Kristjan Teedema

На октябрьских школьных каникулах самолеты на маршруте Finnair между Тарту и Хельсинки заполнялись очень хорошо, и бывали дни, когда даже сотрудники Finnair, которые хотели прибыть в тартуский офис по так называемому «корпоративному билету», оставались без места в самолете. Дни, однако, не братья, и уже в конце октября самолеты на линии были полупустыми.

В октябре Finnair совершила по 54 рейса между Тарту и Хельсинки в каждом направлении. В Тарту прибыло 1867 пассажиров (заполняемость - 47 процентов) и из Тарту вылетело 1944 пассажира (заполняемость - 49 процентов).

Заполняемость исходящих рейсов была выше средней в начале школьных каникул, с 19 по 21 октября. Больше всего вылетевших пассажиров - 123 человека - было 21 октября. 25 октября было зафиксировано рекордное количество прибывших в Тарту пассажиров (166 человек).

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