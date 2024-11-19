Аэропорт о линии Тарту-Хельсинки: старт был хорошим, но дотации жизненно необходимы

На октябрьских школьных каникулах самолеты на маршруте Finnair между Тарту и Хельсинки заполнялись очень хорошо, и бывали дни, когда даже сотрудники Finnair, которые хотели прибыть в тартуский офис по так называемому «корпоративному билету», оставались без места в самолете. Дни, однако, не братья, и уже в конце октября самолеты на линии были полупустыми.
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В октябре Finnair совершила по 54 рейса между Тарту и Хельсинки в каждом направлении. В Тарту прибыло 1867 пассажиров (заполняемость - 47 процентов) и из Тарту вылетело 1944 пассажира (заполняемость - 49 процентов).