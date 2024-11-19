В понедельник совместное заявление по поводу повреждения кабеля между Хельсинки и немецким Ростоком выпустили министерства иностранных дел Финляндии и Германии.

«Тот факт, что подобный инцидент немедленно порождает подозрения в преднамеренном повреждении, многое говорит о нестабильности в наше время, - говорится в заявлении. - Безопасности нашей Европы угрожает не только военная агрессия России в отношении Украины, но и гибридные военные действия злонамеренных акторов».

Первым, в воскресенье около десяти утра по местному времени, вышел из строя оптоволоконный подводный кабель длиной 218 км между Литвой и шведским островом Готланд.

Представитель литовского филиала телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс в понедельник сказал журналистам, что сразу после потери связи специалисты провели расследование и установили, что кабель поврежден.

По словам Шемешкявичюса, интернет-связь с клиентами Telia в Литве поддерживается по трем кабелям, и, хоть один из них и поврежден, интернет у пользователей не пропал.

«Это абсолютно ключевая задача: выяснить, почему у нас сейчас два кабеля в Балтийском море не работают», - сказал в телеэфире министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, которого цитирует агентство Reuters.

Второй кабель, Хельсинки-Росток, вышел из строя в ночь на понедельник.