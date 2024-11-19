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Власти Таллинна рассказали, какая судьба ждет реверсивную полосу на улице Гонсиори

Редактор: rus.postimees.ee
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Полицейский рейд на улице Гонсиори.
Полицейский рейд на улице Гонсиори. Фото: Mihkel Maripuu

Как сообщила специалист по коммуникациям Таллиннского департамента транспорта Роберта Вальтенберг, в ближайшее время изменений в организации движения на улице Гонсиори не планируется, а восстановление реверсивной полосы в полном объеме власти столицы считают нецелесообразным, пишет Rus.ERR.

«В ближайшее время изменений в организации движения на улице Гонсиори не планируется. В следующем году на три месяца будет закрыт перекресток улиц Ластекоду и Одра в рамках реконструкции улицы Ластекоду. Текущая организация движения на улице Гонсиори поддерживает временную организацию движения, связанную со строительством», – сказала Вальтенберг.

«Кроме того, из-за решений по улице Пронкси и строительству трамвайной линии до Старого порта организация движения изменилась, и восстановление реверсивной полосы в полном объеме в дальнейшем не достигнет желаемых целей», – сказала она.

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