Как сообщила специалист по коммуникациям Таллиннского департамента транспорта Роберта Вальтенберг, в ближайшее время изменений в организации движения на улице Гонсиори не планируется, а восстановление реверсивной полосы в полном объеме власти столицы считают нецелесообразным, пишет Rus.ERR.
Власти Таллинна рассказали, какая судьба ждет реверсивную полосу на улице Гонсиори
«В ближайшее время изменений в организации движения на улице Гонсиори не планируется. В следующем году на три месяца будет закрыт перекресток улиц Ластекоду и Одра в рамках реконструкции улицы Ластекоду. Текущая организация движения на улице Гонсиори поддерживает временную организацию движения, связанную со строительством», – сказала Вальтенберг.
«Кроме того, из-за решений по улице Пронкси и строительству трамвайной линии до Старого порта организация движения изменилась, и восстановление реверсивной полосы в полном объеме в дальнейшем не достигнет желаемых целей», – сказала она.