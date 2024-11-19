Власти Таллинна рассказали, какая судьба ждет реверсивную полосу на улице Гонсиори

«В ближайшее время изменений в организации движения на улице Гонсиори не планируется. В следующем году на три месяца будет закрыт перекресток улиц Ластекоду и Одра в рамках реконструкции улицы Ластекоду. Текущая организация движения на улице Гонсиори поддерживает временную организацию движения, связанную со строительством», – сказала Вальтенберг.