Праздник кончился: Россия стоит на пороге нового продовольственного кризиса

В прошлом году Россия пережила «яичный кризис», когда цена на яйца выросла на 40 процентов в годовом исчислении, пишет Iltalehti. Оксана Лут, заместитель министра сельского хозяйства России, заявила на недавнем заседании правительства, что урожай картофеля в этом году также значительно снизился в стране, что привело к его дефициту в крупных магазинах.