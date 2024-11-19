Война России против Украины привела к росту цен на продовольствие в РФ до рекордно высокого уровня. Кроме того, если в прошлом году в стране был дефицит яиц, то в этом году наблюдается уже овощной дефицит.
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Праздник кончился: Россия стоит на пороге нового продовольственного кризиса
В прошлом году Россия пережила «яичный кризис», когда цена на яйца выросла на 40 процентов в годовом исчислении, пишет Iltalehti. Оксана Лут, заместитель министра сельского хозяйства России, заявила на недавнем заседании правительства, что урожай картофеля в этом году также значительно снизился в стране, что привело к его дефициту в крупных магазинах.