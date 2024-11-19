ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Надо ли ополаскивать посуду, прежде чем ставить ее в посудомойку?

Самые распространенные ошибки при использовании посудомоечной машины

По словам Соопере, многие совершают ошибку, когда моют посуду вручную перед тем, как поставить ее в посудомоечную машину. «На самом деле в этом нет необходимости: посудомоечная машина моет посуду достаточно хорошо», - сказал он.

Другая частая ошибка – использование неправильного моющего средства или выбор неподходящей программы: например, мытье хрупких бокалов при высокой температуре. Такие ошибки могут повредить как посуду, так и внутренние части прибора. Результатом может стать поломка или даже более серьезная ситуация.

Когда надо ремонтировать посудомоечную машину?

«Посудомоечную машину стоит ремонтировать, если она не выполняет свои основные функции, например, не нагревает и не сушит посуду, вода не уходит из машины, вода проливается на пол или машина издает необычные звуки», - перечислил Соопере. Это признаки опасности, которые нельзя игнорировать, так как неисправности могут привести к проблемам с электричеством.

На что следует обратить внимание при использовании посудомоечной машины?

«Если регулярно следовать инструкции по обслуживанию и эксплуатации, посудомойка будет безопасной и прослужит долго», - заверил Соопере. Он рекомендует прислушиваться к машине во время ее работы и следить за странностями – например, шумом или вибрацией. Кроме всего прочего, посудомоечная машина должна быть правильно установлена – во избежание протечек и других проблем.