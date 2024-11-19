Сейчас используется все больше электроприборов, однако вместе с этим увеличивается и риск возникновения пожаров. Наиболее пожароопасными по-прежнему являются холодильники, но нельзя забывать, что особенно опасны устройства, в которых задействованы вода и электричество, – например, посудомоечные машины.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Надо ли ополаскивать посуду, прежде чем ставить ее в посудомойку?
«Ежегодно сотни пожаров начинаются из-за электрических приборов: плиты, стиральной машины, тостера, чайника, телевизора, смартфона, компьютера, – отметил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла. – Причиной чаще всего являются неисправности в электросистеме или неправильное использование устройств. Например, к удлинителю подключается слишком много техники».
Особенно опасны устройства, в которых задействованы вода и электричество, – например, посудомоечная и стиральная машины. В них создается влажная среда, и во время работы мотора образуется конденсат. Эти устройства не обязательно каждый раз отключать от сети, но важно убедиться, что они правильно установлены, и обязательно надо проверить прибор, если он начинает издавать странные звуки.
Исполнительный директор компании Funkab, занимающейся обслуживанием бытовой техники, Эрки Соопере рассказал, как безопасно пользоваться посудомоечной машиной и какие ошибки могут привести к опасным ситуациям.
Может ли посудомоечная машина загореться?
Посудомоечная машина действительно может загореться, хотя случается это редко. «Основные причины – проблемы с электричеством, такие как плохие соединения и контакты. Бывали случаи, когда имела место протечка воды, вода достигала проводов и вызывала короткое замыкание и как следствие – пожар», - предупредил Соопере. Влажная среда и конденсация во время работы посудомоечной машины могут увеличить риск, если имеются проблемы с электричеством.
Как правильно обслуживать посудомоечную машину?
«Уход за посудомоечной машиной начинается с регулярной чистки фильтров, чтобы остатки пищи не попадали в систему и не вызывали засоров. Также рекомендуется использовать специальные чистящие средства для промывки машины и регулярно очищать дверные уплотнители и части рамы», - посоветовал Соопере. Кроме того, важно использовать соль для посудомоечной машины, которая помогает защищать внутренние элементы прибора от накипи.
Самые распространенные ошибки при использовании посудомоечной машины
По словам Соопере, многие совершают ошибку, когда моют посуду вручную перед тем, как поставить ее в посудомоечную машину. «На самом деле в этом нет необходимости: посудомоечная машина моет посуду достаточно хорошо», - сказал он.
Другая частая ошибка – использование неправильного моющего средства или выбор неподходящей программы: например, мытье хрупких бокалов при высокой температуре. Такие ошибки могут повредить как посуду, так и внутренние части прибора. Результатом может стать поломка или даже более серьезная ситуация.
Когда надо ремонтировать посудомоечную машину?
«Посудомоечную машину стоит ремонтировать, если она не выполняет свои основные функции, например, не нагревает и не сушит посуду, вода не уходит из машины, вода проливается на пол или машина издает необычные звуки», - перечислил Соопере. Это признаки опасности, которые нельзя игнорировать, так как неисправности могут привести к проблемам с электричеством.
На что следует обратить внимание при использовании посудомоечной машины?
«Если регулярно следовать инструкции по обслуживанию и эксплуатации, посудомойка будет безопасной и прослужит долго», - заверил Соопере. Он рекомендует прислушиваться к машине во время ее работы и следить за странностями – например, шумом или вибрацией. Кроме всего прочего, посудомоечная машина должна быть правильно установлена – во избежание протечек и других проблем.