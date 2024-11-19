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ИНТЕРВЬЮ Вероятный новый мэр Нарвы Катри Райк: мы не будем заниматься политическими репрессиями

Перевод: Ева Ойжинская
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Катри Райк прошлой осенью перед зданием Нарвской ратуши вместе со своими сторонниками перед заседанием городского собрания, на котором ее отстранили от должности мэра.
Катри Райк прошлой осенью перед зданием Нарвской ратуши вместе со своими сторонниками перед заседанием городского собрания, на котором ее отстранили от должности мэра. Фото: Ilja Smirnov/Põhjarannik

Подписавшие вчера в Нарве коалиционный договор Катри Райк и Михаил Стальнухин ранее занимали диаметрально противоположные позиции на местной политической арене. Однако теперь в городском собрании объединились фракция Respekt, поддерживающая Райк как представителя Социал-демократической партии, и группа депутатов из бывшей правящей фракции, которую привел за собой беспартийный Стальнухин. Эта группа ранее входила в состав фракции, где главенствующую роль играла Центристская партия.

На вчерашней пресс-конференции Михаил Стальнухин заявил, что лидер фракции Narva Алексей Евграфов вместе с пятью ее членами тайно начал переговоры с оппозиционной фракцией Respekt, возглавляемой Катри Райк. В ответ другая группа из фракции Narva, также состоящая из пяти человек во главе со Стальнухиным, решила самостоятельно предложить Райк участие в формировании новой правящей коалиции. Согласно коалиционному соглашению, Райк должна занять пост мэра, а Стальнухину отводится место председателя городского собрания.

Postimees попросил Катри Райк прокомментировать ситуацию.

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