ИНТЕРВЬЮ Вероятный новый мэр Нарвы Катри Райк: мы не будем заниматься политическими репрессиями

Подписавшие вчера в Нарве коалиционный договор Катри Райк и Михаил Стальнухин ранее занимали диаметрально противоположные позиции на местной политической арене. Однако теперь в городском собрании объединились фракция Respekt, поддерживающая Райк как представителя Социал-демократической партии, и группа депутатов из бывшей правящей фракции, которую привел за собой беспартийный Стальнухин. Эта группа ранее входила в состав фракции, где главенствующую роль играла Центристская партия.
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На вчерашней пресс-конференции Михаил Стальнухин заявил, что лидер фракции Narva Алексей Евграфов вместе с пятью ее членами тайно начал переговоры с оппозиционной фракцией Respekt, возглавляемой Катри Райк. В ответ другая группа из фракции Narva, также состоящая из пяти человек во главе со Стальнухиным, решила самостоятельно предложить Райк участие в формировании новой правящей коалиции. Согласно коалиционному соглашению, Райк должна занять пост мэра, а Стальнухину отводится место председателя городского собрания.