ИНТЕРВЬЮ Вероятный новый мэр Нарвы Катри Райк: мы не будем заниматься политическими репрессиями

На вчерашней пресс-конференции Михаил Стальнухин заявил, что лидер фракции Narva Алексей Евграфов вместе с пятью ее членами тайно начал переговоры с оппозиционной фракцией Respekt, возглавляемой Катри Райк. В ответ другая группа из фракции Narva, также состоящая из пяти человек во главе со Стальнухиным, решила самостоятельно предложить Райк участие в формировании новой правящей коалиции. Согласно коалиционному соглашению, Райк должна занять пост мэра, а Стальнухину отводится место председателя городского собрания.