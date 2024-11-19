Карта В центре Таллинна днем во вторник будет закрыт участок дороги с оживленным движением

В связи со съемками фильма во вторник, 19 ноября, с 12:00 до 16:00 в Таллинне будет закрыт участок Нарвского шоссе от улицы Пронкси до улицы Петроолеуми.

Проезд автобусов и трамваев будет обеспечиваться с короткими интервалами продолжительностью до трех минут.

Объезд будет осуществляться через Рейди теэ (в обе стороны), а также через улицу Рауа (в направлении Пирита), через Вильмси и Гонсиори в направлении центра города, и через Вильмси, Лаулупео и Тартуское шоссе.