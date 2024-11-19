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РАЙНЕР САКС ATACMS уже в деле? Украина нанесла удар по складу боеприпасов в Брянской области

Перевод: Павел Соболев
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest

В России возле небольшого города Карачев в Брянской области (115 км от северной границы Украины) зафиксирована воздушная атака на крупный арсенал боеприпасов российской армии, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Предыдущая атака по этой же цели была осуществлена с помощью дронов 9 октября. Из появившейся к настоящему моменту информации следует, что сегодня ночью был нанесен ракетный удар. Чем именно был атакован арсенал и какие результаты были достигнуты, пока остается неизвестным. На изображениях в социальных сетях видны крупные взрывы в этом районе.

План Турции

В СМИ появились публикации, согласно которым президент Турции хочет предложить собственный мирный план в ходе саммита G20. Сообщается, что его основными элементами являются замораживание военной деятельности на нынешней линии соприкосновения, заморозка обсуждения членства Украины в НАТО на 10 лет, а также демилитаризация оккупированных территорий Украины и размещение там международных войск.

Официальный представитель президента России Песков через несколько часов после появления этой информации в СМИ ответил, что такой план для России неприемлем, не вдаваясь в подробности.

С одной стороны, понятно, что замораживание военной деятельности на нынешней линии соприкосновения не устраивает Россию, поскольку важный участок земли в Курской области останется под контролем Украины. Этот момент также гарантировал бы, что Россия будет вынуждена провести переговоры о возвращении оккупированных территорий в случае такого перемирия. С другой стороны, любой мирный план, предложенный кем-либо еще, Россию на данный момент не устраивает, потому что Россия как минимум хочет начать переговоры с позиции, что Украина должна капитулировать.

Пресс-секретарь президента России также ответил на вопрос о решении президента Байдена разрешить использование американских ракет для удара по России. По его словам, правительство России заметило эту информацию в прессе, но ссылок на официальные источники нет. В остальном президент России уже выразил свою позицию.

С течением дня распространялось все больше информации о решении США, а представитель МИД России прямо повторил ранее заявленную позицию российского президента о том, что позавчерашнее решение президента Байдена означает прямое вмешательство Вашингтона в конфликт. Также был обещан видимый ответ России.

Представитель МИД КНР призвал к скорейшему прекращению боевых действий и подчеркнул нейтралитет Пекина. Отдельно представитель МИД подчеркнул, что КНР никогда не поставляла летальное оружие сторонам конфликта, и призвал не распространять клевету в адрес Китая. Это заявление фактически является заявлением в ответ на давление со стороны США и европейских стран, где в последнее время звучат обвинения в военном сотрудничестве Пекина с Россией.

Поскольку тема ракет сейчас очень актуальна, министр обороны Украины сообщил, что украинская оборонная промышленность приступила к производству модифицированных ракет «Нептун» и что в этом году уже изготовлено 100 новых ракет. До сих пор ракеты, изначально спроектированные как противокорабельные, в единичных случаях использовались для ударов по объектам российской армии в Черноморском регионе.

Заявление министра обороны Украины, вероятно, сделано для того, чтобы в будущем все ракетные удары, осуществляемые украинской армией, не приписывались автоматически ракетам, поставленным союзниками Украины.

Чудо-дроны

Немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники в Минобороны Германии сообщает, что в Украине планируется ввести в эксплуатацию 4000 «дронов-убийц». Утверждается, что дроны способны действовать автономно даже в зоне влияния российских средств радиоэлектронной борьбы.

Источники Bild говорят, что эти дроны называют «мини-Таурусами» из-за их ценных возможностей. С декабря они будут поставляться партиями по несколько сотен в месяц. Сообщается, что они летают в четыре раза дальше, чем обычные ударные дроны, используемые украинской армией (было замечено, что они успешно атакуют цели на расстоянии до 20 км от линии фронта).

Похоже, это достаточно новая модель, и ее испытания в боевой обстановке, как ожидается, уже прошли в Украине. Это, безусловно, очень важное дополнение к обороноспособности Украины.

Хотя эти дроны и называют «мини-Таурусами», понятно, что они не предназначены для замены крылатых ракет. Министр обороны Германии, видимо, использовал такое общение, чтобы снизить внутриполитическое давление на правительство ФРГ относительно поставок крылатых ракет «Таурус» Украине.

Посол США в ООН заявил, что США вскоре выделят Украине новый пакет помощи в сфере безопасности, и призвал поддержать мирный план, разработанный Украиной. Он также выразил мнение, что президента России следует привлечь к ответственности за нарушение устава ООН. США, видимо, пытаются предотвратить возможные действия России в ООН в связи с решением президента Байдена снизить ограничения на использование поставляемого США оружия Украине.

Вчера в полдень российская армия атаковала Одессу баллистической ракетой «Искандер». ПВО удалось поразить ракету, но обломки ракеты упали на дом, в результате чего 10 человек погибли и еще десятки получили ранения.

Город Запорожье подвергся нападению иранских беспилотников, в результате чего в небольшой части города отключилось электричество.

Положение на поле боя

На фронтах количество атак российской армии осталось на том же уровне, что и в предыдущие два дня, а основные направления ударов не изменились.

В Курской области интенсивность атак российской армии высока, несмотря на большие потери. Никаких серьезных изменений в дислокации войск не произошло. Северокорейские солдаты пока не были замечены большими группами на фронте. Есть сообщения о переброске в этот район резервов российской армии.

Наступательная активность российских частей в направлении Купянска и Лимана несколько снизилась. Это можно считать временным явлением, до тех пор, пока не поступят новые резервы. На Северском направлении идут менее активные позиционные бои, и российская армия в основном использует удары с воздуха.

Генштаб Украины не передает информацию о том, что происходит под Часовым Яром в Бахмутском районе. В социальных сетях публикуются сообщения украинских военнослужащих, сражающихся на месте, о том, что подразделения российской армии пытаются продвинуться в Часов Яр небольшими группами пехоты. В целом реальная ситуация в регионе остается неясной.

В Торецке активность российских подразделений за последние два дня несколько снизилась, и бои в основном ограничиваются серой зоной. Очень активное наступление российской армии продолжалось в направлении Покровска, и в паре точек россиянам удалось незначительно улучшить свои позиции. Интенсивное наступление продолжается к юго-западу от Донецка, и на этом направлении российской армии временами удается немного продвинуться вперед.

На Южном фронте относительно напряженные бои разворачиваются только в районе островов реки Днепр.

Вчера сообщалось, что два кабеля связи на дне Балтийского моря вышли из строя. Кабель связи между Литвой и Швецией был оборван в 10 часов утра в воскресенье. В то же время сообщалось о повреждении подводного кабеля между Финляндией и Германией.

Пока что более подробной информации о произошедшем нет, но в случае с обоими кабелями владельцы придерживаются мнения, что они могли повредиться только в результате внешнего вмешательства. Пока не идентифицированы суда, находившиеся в это время в районе события, нет смысла слишком подогревать домыслы.

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