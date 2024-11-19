В России возле небольшого города Карачев в Брянской области (115 км от северной границы Украины) зафиксирована воздушная атака на крупный арсенал боеприпасов российской армии, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ ATACMS уже в деле? Украина нанесла удар по складу боеприпасов в Брянской области
Предыдущая атака по этой же цели была осуществлена с помощью дронов 9 октября. Из появившейся к настоящему моменту информации следует, что сегодня ночью был нанесен ракетный удар. Чем именно был атакован арсенал и какие результаты были достигнуты, пока остается неизвестным. На изображениях в социальных сетях видны крупные взрывы в этом районе.
План Турции
В СМИ появились публикации, согласно которым президент Турции хочет предложить собственный мирный план в ходе саммита G20. Сообщается, что его основными элементами являются замораживание военной деятельности на нынешней линии соприкосновения, заморозка обсуждения членства Украины в НАТО на 10 лет, а также демилитаризация оккупированных территорий Украины и размещение там международных войск.
Официальный представитель президента России Песков через несколько часов после появления этой информации в СМИ ответил, что такой план для России неприемлем, не вдаваясь в подробности.
С одной стороны, понятно, что замораживание военной деятельности на нынешней линии соприкосновения не устраивает Россию, поскольку важный участок земли в Курской области останется под контролем Украины. Этот момент также гарантировал бы, что Россия будет вынуждена провести переговоры о возвращении оккупированных территорий в случае такого перемирия. С другой стороны, любой мирный план, предложенный кем-либо еще, Россию на данный момент не устраивает, потому что Россия как минимум хочет начать переговоры с позиции, что Украина должна капитулировать.
Пресс-секретарь президента России также ответил на вопрос о решении президента Байдена разрешить использование американских ракет для удара по России. По его словам, правительство России заметило эту информацию в прессе, но ссылок на официальные источники нет. В остальном президент России уже выразил свою позицию.
С течением дня распространялось все больше информации о решении США, а представитель МИД России прямо повторил ранее заявленную позицию российского президента о том, что позавчерашнее решение президента Байдена означает прямое вмешательство Вашингтона в конфликт. Также был обещан видимый ответ России.
Представитель МИД КНР призвал к скорейшему прекращению боевых действий и подчеркнул нейтралитет Пекина. Отдельно представитель МИД подчеркнул, что КНР никогда не поставляла летальное оружие сторонам конфликта, и призвал не распространять клевету в адрес Китая. Это заявление фактически является заявлением в ответ на давление со стороны США и европейских стран, где в последнее время звучат обвинения в военном сотрудничестве Пекина с Россией.
Поскольку тема ракет сейчас очень актуальна, министр обороны Украины сообщил, что украинская оборонная промышленность приступила к производству модифицированных ракет «Нептун» и что в этом году уже изготовлено 100 новых ракет. До сих пор ракеты, изначально спроектированные как противокорабельные, в единичных случаях использовались для ударов по объектам российской армии в Черноморском регионе.
Заявление министра обороны Украины, вероятно, сделано для того, чтобы в будущем все ракетные удары, осуществляемые украинской армией, не приписывались автоматически ракетам, поставленным союзниками Украины.
Чудо-дроны
Немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники в Минобороны Германии сообщает, что в Украине планируется ввести в эксплуатацию 4000 «дронов-убийц». Утверждается, что дроны способны действовать автономно даже в зоне влияния российских средств радиоэлектронной борьбы.
Источники Bild говорят, что эти дроны называют «мини-Таурусами» из-за их ценных возможностей. С декабря они будут поставляться партиями по несколько сотен в месяц. Сообщается, что они летают в четыре раза дальше, чем обычные ударные дроны, используемые украинской армией (было замечено, что они успешно атакуют цели на расстоянии до 20 км от линии фронта).
Похоже, это достаточно новая модель, и ее испытания в боевой обстановке, как ожидается, уже прошли в Украине. Это, безусловно, очень важное дополнение к обороноспособности Украины.
Хотя эти дроны и называют «мини-Таурусами», понятно, что они не предназначены для замены крылатых ракет. Министр обороны Германии, видимо, использовал такое общение, чтобы снизить внутриполитическое давление на правительство ФРГ относительно поставок крылатых ракет «Таурус» Украине.
Посол США в ООН заявил, что США вскоре выделят Украине новый пакет помощи в сфере безопасности, и призвал поддержать мирный план, разработанный Украиной. Он также выразил мнение, что президента России следует привлечь к ответственности за нарушение устава ООН. США, видимо, пытаются предотвратить возможные действия России в ООН в связи с решением президента Байдена снизить ограничения на использование поставляемого США оружия Украине.
Вчера в полдень российская армия атаковала Одессу баллистической ракетой «Искандер». ПВО удалось поразить ракету, но обломки ракеты упали на дом, в результате чего 10 человек погибли и еще десятки получили ранения.
Город Запорожье подвергся нападению иранских беспилотников, в результате чего в небольшой части города отключилось электричество.
Положение на поле боя
На фронтах количество атак российской армии осталось на том же уровне, что и в предыдущие два дня, а основные направления ударов не изменились.
В Курской области интенсивность атак российской армии высока, несмотря на большие потери. Никаких серьезных изменений в дислокации войск не произошло. Северокорейские солдаты пока не были замечены большими группами на фронте. Есть сообщения о переброске в этот район резервов российской армии.
Наступательная активность российских частей в направлении Купянска и Лимана несколько снизилась. Это можно считать временным явлением, до тех пор, пока не поступят новые резервы. На Северском направлении идут менее активные позиционные бои, и российская армия в основном использует удары с воздуха.
Генштаб Украины не передает информацию о том, что происходит под Часовым Яром в Бахмутском районе. В социальных сетях публикуются сообщения украинских военнослужащих, сражающихся на месте, о том, что подразделения российской армии пытаются продвинуться в Часов Яр небольшими группами пехоты. В целом реальная ситуация в регионе остается неясной.
В Торецке активность российских подразделений за последние два дня несколько снизилась, и бои в основном ограничиваются серой зоной. Очень активное наступление российской армии продолжалось в направлении Покровска, и в паре точек россиянам удалось незначительно улучшить свои позиции. Интенсивное наступление продолжается к юго-западу от Донецка, и на этом направлении российской армии временами удается немного продвинуться вперед.
На Южном фронте относительно напряженные бои разворачиваются только в районе островов реки Днепр.
Вчера сообщалось, что два кабеля связи на дне Балтийского моря вышли из строя. Кабель связи между Литвой и Швецией был оборван в 10 часов утра в воскресенье. В то же время сообщалось о повреждении подводного кабеля между Финляндией и Германией.
Пока что более подробной информации о произошедшем нет, но в случае с обоими кабелями владельцы придерживаются мнения, что они могли повредиться только в результате внешнего вмешательства. Пока не идентифицированы суда, находившиеся в это время в районе события, нет смысла слишком подогревать домыслы.