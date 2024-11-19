РАЙНЕР САКС ATACMS уже в деле? Украина нанесла удар по складу боеприпасов в Брянской области

Пресс-секретарь президента России также ответил на вопрос о решении президента Байдена разрешить использование американских ракет для удара по России. По его словам, правительство России заметило эту информацию в прессе, но ссылок на официальные источники нет. В остальном президент России уже выразил свою позицию.

С течением дня распространялось все больше информации о решении США, а представитель МИД России прямо повторил ранее заявленную позицию российского президента о том, что позавчерашнее решение президента Байдена означает прямое вмешательство Вашингтона в конфликт. Также был обещан видимый ответ России.

Представитель МИД КНР призвал к скорейшему прекращению боевых действий и подчеркнул нейтралитет Пекина. Отдельно представитель МИД подчеркнул, что КНР никогда не поставляла летальное оружие сторонам конфликта, и призвал не распространять клевету в адрес Китая. Это заявление фактически является заявлением в ответ на давление со стороны США и европейских стран, где в последнее время звучат обвинения в военном сотрудничестве Пекина с Россией.

Поскольку тема ракет сейчас очень актуальна, министр обороны Украины сообщил, что украинская оборонная промышленность приступила к производству модифицированных ракет «Нептун» и что в этом году уже изготовлено 100 новых ракет. До сих пор ракеты, изначально спроектированные как противокорабельные, в единичных случаях использовались для ударов по объектам российской армии в Черноморском регионе.