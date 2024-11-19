На эстонских шоссе вступают в силу зимние ограничения скорости

Погодные и дорожные условия в Эстонии меняются с каждым днем, на сегодня они уже зимние, за последние сутки резко возросла опасность гололедицы на дорогах.

Как сообщили BNS в Транспортном департаменте, на отрезках дорог по схеме 2+1 и некоторых участках дорог 2+2 ограничение скорости останется 100 км/ч. Более высокая скорость будет сохранена там, где это будет соответствовать дорожным условиям.

На участках, где существует повышенный риск аварий с участием диких животных и пешеходов, ограничение скорости зимой останется на уровне 90 км/ч. На участках дорог, оборудованных электронными информационными табло, максимальная скорость будет сохранена на уровне 110 км/ч в светлое время суток при хороших дорожных условиях.

«Участникам дорожного движения важно помнить, что максимальное ограничение скорости не всегда является безопасной скоростью. Важно обращать внимание на состояние дорожного покрытия и на условия движения и выбирать подходящую скорость», - напомнил руководитель Центра управления дорожным движением Департамента транспорта Сийм Вайкмаа.

«В зимних дорожных условиях стоит избегать обгонов, но если вы все же вынуждены пойти на обгон, то должны понимать, что это может занять значительно больше времени, а поскольку полосы для обгона на дорогах 2+1 ограничены по длине, то там следует избегать этого опасного маневра. Также на дорогах по схеме 2+2 при обгоне дорожное покрытие может быть по-разному скользим на разных полосах», - добавил Вайкмаа.