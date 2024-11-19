Каждый четвертый работодатель в Эстонии уверен, что в ближайшие восемь месяцев его организация не будет менять базовую заработную плату своих сотрудников, свидетельствуют последние результаты опроса работодателей, проведенного агентством зарплат Palgainfo Agentuur и порталом вакансий CVKeskus.ee.
Только 42 % работодателей в Эстонии планируют повысить зарплаты сотрудникам
Как отмечается в переданном BNS сообщении, меньше работодателей, чем в предыдущие два года, планируют увеличить заработную плату, а планируемые повышения зарплат носят более скромный характер.
Решения об изменении заработной платы в основном основываются на экономических показателях организации и, в отличие от предыдущих лет, на фоне нехватки рабочей силы меньше ощущается давление на заработную плату.
В этом году 64% из числа опрошенных организаций повысили базовые зарплаты, что на одну десятую меньше, чем в 2023 и 2022 годах. По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество организаций, в которых повышение коснулось всех сотрудников. Кроме того, рост зарплат был более скромным по сравнению с предыдущими двумя годами и в основном находится в диапазоне 5-6%.
Прогнозы работодателей также свидетельствуют о замедлении роста заработной платы. Если осенью прошлого года 44% работодателей планировали повысить заработную плату в течение ближайших восьми месяцев, а осенью 2022 года - 51%, то в этом году это планируют сделать лишь 42%.
Результаты опроса показывают, что за последние два года на планы работодателей по оплате труда все меньше влияют зарплатные ожидания новых сотрудников, а также уровень оплаты труда конкурентов и его изменения. Решения об изменении заработной платы все чаще основываются на экономических показателях организации.
Нанять новых сотрудников в ближайшие шесть месяцев планируют 60% опрошенных работодателей. Основные потребности в наборе персонала связаны с заменой, то есть с переходом действующих сотрудников на новую работу, их выходом на пенсию или отпуском по уходу за ребенком. В ближайшие шесть месяцев это планируют 37 процентов работодателей, что соответствует уровню осени 2023 года.
Как и год назад, 29 процентов организаций планируют создать новые рабочие места. Осенью 2022 года планировали создать новые рабочие места 34 процента работодателей и осенью 2021 года - 37 процентов.
Каждый третий работодатель не планирует нанимать новых работников в ближайшие шесть месяцев, а более десятой части опрошенных организаций планируют сокращать работников.
Увеличение числа соискателей на рынке труда и активности работников в поиске работы также влияет на оценку работодателями сложности поиска персонала. Если осенью 2022 года 64% работодателей отмечали, что найти персонал стало сложнее, то в этом году 31% респондентов согласились с тем, что это стало вдвое сложнее. 28 % респондентов заявили, что сложность поиска персонала не изменилась, а 14% - что он даже стал легче.
Заглядывая в будущее, работодатели считают, что сложность поиска персонала в следующем году не сильно изменится. Для некоторых групп работников подбор может быть облегчен за счет увеличения числа соискателей, в то время как высокие зарплатные ожидания будут по-прежнему затруднять поиск сотрудников.