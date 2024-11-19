Только 42 % работодателей в Эстонии планируют повысить зарплаты сотрудникам

Как отмечается в переданном BNS сообщении, меньше работодателей, чем в предыдущие два года, планируют увеличить заработную плату, а планируемые повышения зарплат носят более скромный характер.

Решения об изменении заработной платы в основном основываются на экономических показателях организации и, в отличие от предыдущих лет, на фоне нехватки рабочей силы меньше ощущается давление на заработную плату.

В этом году 64% из числа опрошенных организаций повысили базовые зарплаты, что на одну десятую меньше, чем в 2023 и 2022 годах. По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество организаций, в которых повышение коснулось всех сотрудников. Кроме того, рост зарплат был более скромным по сравнению с предыдущими двумя годами и в основном находится в диапазоне 5-6%.

Прогнозы работодателей также свидетельствуют о замедлении роста заработной платы. Если осенью прошлого года 44% работодателей планировали повысить заработную плату в течение ближайших восьми месяцев, а осенью 2022 года - 51%, то в этом году это планируют сделать лишь 42%.

Результаты опроса показывают, что за последние два года на планы работодателей по оплате труда все меньше влияют зарплатные ожидания новых сотрудников, а также уровень оплаты труда конкурентов и его изменения. Решения об изменении заработной платы все чаще основываются на экономических показателях организации.