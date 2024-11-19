Жители Эстонии не готовы платить больше 540 евро за смартфон

«В какой-то мере это отражает общую экономическую ситуацию и восприятие потребителей. Финансовое положение сложное, поэтому каждую покупку приходится тщательно обдумывать. Тем не менее, стоит учитывать, что это средний показатель, и около одной пятой опрошенных готовы заплатить за новый телефон 1000 евро и больше», - прокомментировала специалист по коммуникациям Samsung Eesti Энекен Викс.

В целом эстонцы все же ищут телефоны по более доступной цене. 21% участников опроса заявили, что новый смартфон должен стоить до 200 евро, 27% считают, что он должен стоить до 400 евро, а 22% - до 600 евро. В то же время жители Эстонии используют купленные телефоны, скорее, в течение нескольких лет, чем меняют их с выходом каждой новой модели.

25% опрошенных сообщили, что купили свой текущий смартфон в последние два года, 22% - в последние три года, а у наибольшей доли респондентов, а именно у 27% эстонцев, покупка нового смартфона произошла более трех лет назад.

«Отсюда следует важный вывод. Поскольку люди предпочитают более доступные телефоны, но при этом покупают их на довольно долгий срок, важно выяснить, какова поддержка программного обеспечения для этих устройств, то есть как долго телефон будет получать обновления операционной системы и обновления безопасности. Например, недавно выпущенный смартфон Samsung Galaxy A16 поставляется с шестилетней поддержкой программного обеспечения, так что можно не беспокоиться о безопасности устройства», - пояснила Викс.

С точки зрения функций, для людей по-прежнему самым важным в новом телефоне является длительность работы аккумулятора, за которым следует общая мощность телефона, а на третьем месте - объем памяти. Пятерку основных критериев завершает качество и разрешение экрана, а также безопасность.

Starcom провел исследование по заказу Samsung в сентябре этого года. В опросе приняли участие 1000 человек из Эстонии в возрасте от 18 до 50 лет.