Капитал культуры прекратит выдавать литературную премию за лучшее произведение на русском языке

С 2025 года литературную премию Капитала культуры ждут изменения: премия авторам, пишущим на русском языке, уйдет в прошлое. Вместо нее появится премия эстонским авторам, пишущим на иностранном языке, которая будет вручаться каждые два года, сообщает Rus.ERR.