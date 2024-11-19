С 2025 года литературную премию Капитала культуры ждут изменения: премия авторам, пишущим на русском языке, уйдет в прошлое. Вместо нее появится премия эстонским авторам, пишущим на иностранном языке, которая будет вручаться каждые два года, сообщает Rus.ERR.
Капитал культуры прекратит выдавать литературную премию за лучшее произведение на русском языке
Лауреатами премии авторам, пишущим на русском языке, неоднократно становились писатели Андрей Иванов, Елена Скульская и Игорь Котюх. Также в разные годы премии удостаивались Любовь Киселева, Лариса Йоонас, Ольга Титова и другие.
Премия автору, пишущему на русском языке, выдавалась с 2001 года.