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Какой он, среднестатистический эстонский мужчина по данным Департамента статистики?

Перевод: Сергей Светлов
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Эстонские мужчины в кузнице. Под руководством хозяина хутора Кетта и опытного кузнеца Мярта Салумаа репортер Postimees выковал крюк для вешалки.
Эстонские мужчины в кузнице. Под руководством хозяина хутора Кетта и опытного кузнеца Мярта Салумаа репортер Postimees выковал крюк для вешалки. Фото: Arvo Meeks

19 ноября отмечается Международный мужской день, цель которого - обратить внимание на здоровье и благополучие мужчин. В честь этого Департамент статистики представил интересные факты о мужчинах в Эстонии.

По словам руководителя отдела статистики населения и образования Департамента статистики Терье Трасберг, среднестатистическому эстонскому мужчине - 40-лет. Наиболее распространенный возраст у мужчин в стране - 35 лет, а самым популярным именем в этом возрасте является Мартин.

Образование, семья и жизненный путь

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