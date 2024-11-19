Какой он, среднестатистический эстонский мужчина по данным Департамента статистики?

По словам руководителя отдела статистики населения и образования Департамента статистики Терье Трасберг, среднестатистическому эстонскому мужчине - 40-лет. Наиболее распространенный возраст у мужчин в стране - 35 лет, а самым популярным именем в этом возрасте является Мартин.