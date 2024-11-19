Король биатлона начал сезон катастрофическим провалом

Свои первые соревнования норвежцы начали в Шушёэне (Норвегия). Первым стартом Бе стал мужской спринт, который проводился в субботу. После стрельбы с позиции лежа Бе стал лидером гонки, но вот при стрельбе стоя он допустил две ошибки. А к финишу пришел десятым.

В воскресенье – в мужской гонке с общим стартом, все пошло еще хуже. При стрельбе он допустил пять промахов и завершил соревнвоание на 17 месте.

«Это была хорошая встряска. Я думал и надеялся, что нахожусь в лучшей форме – как на лыжне, так и в стрельбе», - прокомментировал Бе свое выступление национальной телерадиовещательной компании NRK.

«Я еще недостаточно готов к сезону. Удивлен. Я всегда говорю, что для того, чтобы делать выводы, нужно дождаться конца недели. Многие конкуренты находятся в лучшей форме по сравнению со мной. Они быстрее едут, стреляют намного лучше. Все жмут на газ, в будущем я должен сделать то же».

Бе пять раз становился олимпийским чемпионом. Кроме того, у него две серебряных и одна бронзовая медаль, завоеванные на Олимпиадах. У 31-летнего спортсмена 20 золотых, 13 серебряных и пять бронзовых медалей чемпионатов мира.

Старт сезона Кубка мира по биатлону будет дан в конце ноября в Контиолахти (Финляндия).