Протесты в Грузии: полиция разогнала акцию оппозиции, считающей выборы фальсифицированными

Городок появился возле Тбилисского государственного университета, в начале проспекта Чавчавадзе в центре грузинской столицы, в воскресенье, после того, как Центризбирком объявил официальные итоги выборов.

Как сообщает грузинская пресса, полиция подогнала водометы и выдвинула протестующим ультиматум: убрать палаточный городок в течение 15 минут. По истечении этого срока городок был очень быстро снесен полицией.

После этого часть протестующих переместилась на соседнюю улицу, где их и начали задерживать. На данный момент известно о десяти арестованных и двух пострадавших.

Палаточный городок в Тбилиси. Фото: BBC

Утром во вторник на месте, где находился палаточный городок, продолжилось движение транспорта.

На соседней улице Меликишвили перекрыто. Здесь остаются несколько сотен протестующих, напротив разместился полицейский кордон.

Протестующие в Тбилиси. Фото: BBC

Полицейский кордон на улице Меликишвили. Фото: BBC

МВД Грузии выпустило заявление, в котором оправдывало разгон акции протеста тем, что ее участники перекрыли проспект Чавчавадзе и тем самым нарушили право сограждан на свободный проезд.

Согласно официальным результатам выборов 26 октября, абсолютное большинство мест в парламенте получила правящая партия «Грузинская мечта», которую оппозиция обвиняет в пророссийской и антидемократической политике.

Оппозиция не признает результаты выборов, заявляя, что власти их подтасовали.