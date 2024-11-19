Рано утром во вторник грузинская полиция разогнала акцию сторонников оппозиции, протестовавших против официальных результатов парламентских выборов, которые они считают сфальсифицированными. Полицейские ликвидировали палаточный городок протестующих в центре Тбилиси.
Протесты в Грузии: полиция разогнала акцию оппозиции, считающей выборы фальсифицированными
Городок появился возле Тбилисского государственного университета, в начале проспекта Чавчавадзе в центре грузинской столицы, в воскресенье, после того, как Центризбирком объявил официальные итоги выборов.
Как сообщает грузинская пресса, полиция подогнала водометы и выдвинула протестующим ультиматум: убрать палаточный городок в течение 15 минут. По истечении этого срока городок был очень быстро снесен полицией.
После этого часть протестующих переместилась на соседнюю улицу, где их и начали задерживать. На данный момент известно о десяти арестованных и двух пострадавших.
Утром во вторник на месте, где находился палаточный городок, продолжилось движение транспорта.
На соседней улице Меликишвили перекрыто. Здесь остаются несколько сотен протестующих, напротив разместился полицейский кордон.
МВД Грузии выпустило заявление, в котором оправдывало разгон акции протеста тем, что ее участники перекрыли проспект Чавчавадзе и тем самым нарушили право сограждан на свободный проезд.
Согласно официальным результатам выборов 26 октября, абсолютное большинство мест в парламенте получила правящая партия «Грузинская мечта», которую оппозиция обвиняет в пророссийской и антидемократической политике.
Оппозиция не признает результаты выборов, заявляя, что власти их подтасовали.