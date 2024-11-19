Сына наследной принцессы Норвегии арестовали по подозрению в изнасиловании

Мариус Борг Хёйби, родившийся до свадьбы Мете-Марит с наследным принцем Хоконом в 2001 году, был задержан вчера вечером. По словам полиции, его подозревают в совершении преступления, связанного с половым контактом с лицом, находившимся в бессознательном состоянии или неспособным оказать сопротивление по другой причине.