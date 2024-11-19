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Сына наследной принцессы Норвегии арестовали по подозрению в изнасиловании

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Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит (справа) с сыном Мариусом Боргом Хёйби в 2022 году.
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит (справа) с сыном Мариусом Боргом Хёйби в 2022 году. Фото: Lise Åserud

Норвежская полиция сообщила во вторник, 19 ноября, что 27-летний сын наследной принцессы Мете-Марит, Мариус Борг Хёйби, был задержан по подозрению в изнасиловании.

Мариус Борг Хёйби, родившийся до свадьбы Мете-Марит с наследным принцем Хоконом в 2001 году, был задержан вчера вечером. По словам полиции, его подозревают в совершении преступления, связанного с половым контактом с лицом, находившимся в бессознательном состоянии или неспособным оказать сопротивление по другой причине.

«Что мы можем сказать о данном случае, так это то, что речь идет о половом контакте без соития. Предположительно, жертва не могла сопротивляться», - заявили в полиции.

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