Норвежская полиция сообщила во вторник, 19 ноября, что 27-летний сын наследной принцессы Мете-Марит, Мариус Борг Хёйби, был задержан по подозрению в изнасиловании.
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Сына наследной принцессы Норвегии арестовали по подозрению в изнасиловании
Мариус Борг Хёйби, родившийся до свадьбы Мете-Марит с наследным принцем Хоконом в 2001 году, был задержан вчера вечером. По словам полиции, его подозревают в совершении преступления, связанного с половым контактом с лицом, находившимся в бессознательном состоянии или неспособным оказать сопротивление по другой причине.