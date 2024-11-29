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Ни товара, ни денег Покупка коляски обернулась неприятностями, возврата денег удалось добиться с помощью Rus.Postimees

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Покупка коляски закончилась разочарованием.
Покупка коляски закончилась разочарованием. Фото: Ain Protsin

Когда в начале октября жительница Эстонии Олеся заказала в интернет-магазине коляску для свой внучки, она и представить не могла, какой головной болью обернется для нее эта покупка: мало того, что товар не дошел, так еще и с возвратом денег продавец не спешил. Ситуация стала развиваться в пользу клиентки только после вмешательства Rus.Postimees.

10 октября читательница Rus.Postimees Олеся заказала на сайте babystore.ee детскую коляску - в подарок внучке. Буквально сразу же выяснилось, что такие коляски уже распроданы.

«За ту же цену - 93,98 евро - мне предложили другую модель, я согласилась. Прошло какое-то время, но информации, что заказ выслали, не было. Я поинтересовалась, что там с моим заказом, в ответ - ничего внятного. После этого я захотела аннулировать заказ, потому что появилось подозрение, что меня обманывают. Затем стала искать информацию об этой фирме в интернете и узнала, что я не одна такая. Я попросила официального подтверждения, что заказ аннулирован и деньги вернут», - рассказывает Олеся.

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