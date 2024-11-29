Когда в начале октября жительница Эстонии Олеся заказала в интернет-магазине коляску для свой внучки, она и представить не могла, какой головной болью обернется для нее эта покупка: мало того, что товар не дошел, так еще и с возвратом денег продавец не спешил. Ситуация стала развиваться в пользу клиентки только после вмешательства Rus.Postimees.
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Ни товара, ни денег ⟩ Покупка коляски обернулась неприятностями, возврата денег удалось добиться с помощью Rus.Postimees
10 октября читательница Rus.Postimees Олеся заказала на сайте babystore.ee детскую коляску - в подарок внучке. Буквально сразу же выяснилось, что такие коляски уже распроданы.