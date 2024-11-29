Ни товара, ни денег Покупка коляски обернулась неприятностями, возврата средств удалось добиться с помощью Rus.Postimees

«За ту же цену - 93,98 евро - мне предложили другую модель, я согласилась. Прошло какое-то время, но информации, что заказ выслали, не было. Я поинтересовалась, что там с моим заказом, в ответ - ничего внятного. После этого я захотела аннулировать заказ, потому что появилось подозрение, что меня обманывают. Затем стала искать информацию об этой фирме в интернете и узнала, что я не одна такая. Я попросила официального подтверждения, что заказ аннулирован и деньги вернут», - рассказывает Олеся.