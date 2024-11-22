На антивоенном митинге в Берлине произошел конфликт его участников с 16-летним активистом из Таллинна. Мы связались с молодым человеком и его родителями, чтобы попросить их прокомментировать и эту ситуацию, и его деятельность. Реакция активиста оказалась обескураживающей, а из соцсетей стало ясно, что он четко позиционирует себя как защитника интересов России.

В издании Meduza вышла публикация о митинге российской оппозиции в Берлине, которая прошла 17 ноября. В ней рассказали и об участии Луки Андреева, который пришел с российским триколором, хотя организаторы категорически не хотели видеть на мероприятии российские флаги.

Получился скандал. Несколько протестующих на митинге потребовали убрать флаг. «Я его [российский флаг] не видел два с половиной года в Берлине. А теперь они понаехали и под видом оппозиции устраивают тут little Moscow (маленькую Москву - прим. ред.)», - кричал участник берлинского митинга.